Au trecut 7 ani, însă durerea e la fel de mare! Eugen, tatăl unei victime care a pierit la Colectiv, mărturii cutremurătoare: „Nu am învăţat nimic”

In articol:

Tragedia de la Colectiv a reprezentat un punct de cotitură pentru sistemul românesc. În timp ce multe persoane credeau că totuși la noi nu este atât de rău, zecile de morți care puteau fi evitate i-au scos la acel moment pe oameni în stradă.

Acum, la 7 ani de la incendiul care a răpit în total 64 de vieți, se pare că multă lume a uitat ce se poate întâmpla în cazul în care există erori.

La șapte ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a României, nu s-au schimbat prea multe. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: 7 ani de la tragedia din Colectiv, noaptea care a îngrozit România! S-au dat sentințele, dar victimele nu vor avea niciodată dreptate. Mihai Popescu, supraviețuitor: "Nimeni și nimic nu poate repara tot dezastrul"| EXCLUSIV

„După 7 ani noi nu am fost în stare să construim un spital de arși”

Pe lângă zecile de persoane care și-au găsit sfârșitul ca urmare a tragediei de la Colectiv, afectați au fost și apropiații acestora.

Citeste si: Mioara Roman, în scaun cu rotile la centrul de recuperare! Mama Oanei Roman a slăbit drastic- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

Familii întregi nu pot uita nici astăzi suferința pe care au îndurat-o atunci și cu care vor trăi în suflet toată viața. Poate mai dramatic este însă faptul că unele decese puteau fi evitate, spun specialiștii.

De aceeași părere este și Eugen Iancu, tatăl unui tânăr care se afla în noaptea fatidică la clubul morții. Alexandru Iancu a ajuns în stare gravă la spital, însă a mai trăit încă 3 săptămâni.

Acum, Eugen este dezamăgit de modul în care au evoluat lucrurile în ultimii ani în țara noastră. Bărbatul spune clar și răspicat că, până acum, România nu a învățat nimic.

„Eu după 7 ani rămân cu dezamăgirea că nu am învăţat nimic, mie mi se pare că refuzăm în continuare să ne recunoaştem capacitatea de a trata, şi aici nu mă refer la priceperea medicilor, medicii se pricep, problema este că degeaba ai operaţia reuşită dacă pacientul moare din cauza infecţiilor. Pacientul ars are un regim special, are nevoie de umiditate şi de temperatură constante, nu trebuie plimbat cum se întâmplă la noi în spitale, îl duci să-l operezi de la etajul 5 la etajul 3 cu liftul unde transporţi şi mâncare, şi gunoi, şi vizitatori, şi orice. Asta este problema, noi nu am pus în discuţie niciodată priceperea medicilor, ci punem în discuţie dotarea spitalelor, condiţiile de a ţine un ars în siguranţă, un mare ars, ori aici suntem deficitari total şi problema, marea mea dezamăgire este că după 7 ani noi nu am fost în stare să construim un spital de arşi”, a declarat Eugen Iancu pentru News.ro.

Victimele care au pierit la Colectiv. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Au trecut 7 ani de la Colectiv. Să nu uităm numele victimelor care și-au pierdut viața în incendiul din 30 octombrie 2015

„Nu doresc nimănui să treacă prin experienţa pierderii unui copil”

Bărbatul spune cu regret că momentan sistemul este la fel de defect ca în noaptea care a răpit 64 de suflete.

„Eu pot să spun că nu doresc nimănui să treacă prin experiența pierderii unui copil, nu doresc nimănui să treacă prin experiența pierderii unui copil într-un astfel de incident, care este extraordinar de traumatizant, pe urmă, în momentul în care ai un incident şi o tragedie cum a fost Colectiv şi să vezi că timpul trece şi nimeni nu ia nicio măsură, să vezi că nu ai justiţie, nu ai oameni care să facă niște analize, care să înveţe din greşelile făcute şi să facă nişte paşi pentru a îmbunătăţi un sistem medical, un sistem de intervenție, pentru că accidente se întâmplă, oricâtă prevenție am face, nu le putem împiedica”, a mai precizat Eugen Iancu.