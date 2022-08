„Au vrut să mascheze faptul că au venit la pont” Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea în care locuința familiei Sterp a fost jefuită

In articol:

Locuința familiei Sterp a fost jefuită în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci, membrii familiei se luptă să rezolve acest caz, deși s-au obișnuit deja cu ideea că nu își vor mai recupera banii furați.

„A zis că nu e dosarul lui Culiță, e dosarul tatălui vostru”

Surorile Sterp au fost invitate în cadrul emisiunii lui Luis Lazarus, acolo unde au făcut o serie de declarații despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea jafului, dar și cât de revoltați sunt pe oamenii legii, asta pentru că investigațiile din acest caz nu înaintează deloc, spun ei.

Geta Sterp și sora sa, Ileana Sterp, au vorbit în cadrul emisiunii lui Luis Lazarus despre cazul lor, acela al jafului, iar surorile lui Culiță Sterp au explicat că legea nu este de partea lor în soluționarea situației, iar ancheta nu înaintează deloc, autoritățile fiind dezinteresate.

„Geta Sterp: Ați văzut și doamna grefieră șefă nici măcar nu s-a prezentat și făcea pe deșteapta ”A, păi eu de unde să știu cine e Ileana”, noi chiar suntem niște oameni simpli, dar ipocrit trebuie să fii să zici nu am auzit, cine sunt ăștia.

Ileana Sterp: Mai ales că suntem acolo într-un oraș mic.

Luis Lazarus: A zis că nu e dosarul lui Culiță, e dosarul tatăl vostru, auzi.

Geta Sterp: Cum să scoată așa ceva pe gură când tatăl nostru e plecat de acasă de opt ani, nu locuiește aici, nu are nicio legătură. Nici măcar nu-l cheamă Ion, îl cheamă Nicolae.

Luis Lazarus: Ce vor să inventeze niște povești așa? Ei în loc să rezolve o situație cât se poate de clară, bă, a intrat într-o noapte o echipă, o brigadă de șmecheri și le-au luat oamenilor ăstora seiful cu bani, voi ce aveți de făcut, de fapt? Voi trebuie să studiați problema, să vedeți ce mașină e aia de a venit acolo, l a ce oră, unde s-a dus și ce numere avea și ce marcă, e așa de greu?(...) Ce să vezi, nu merg camerele în sat, poate merg în satul următor.(...) Undeva trebuie să meargă camerele.”, a fost discuția celor trei.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce hoții i-au spart casa: „Dacă ți-ai pierdut banii, n-ai pierdut nimic”

Mai mult decât atât, Geta Sterp își susține ideea că a fost o spargere la pont, asta pentru că hoții au încercat să facă în așa fel încât să pară că au căutat ceva, însă deja știau unde se află seiful.

De asemenea, în emisiunea lui Lazarus, Geta Sterp a indicat și locul exact unde se afla seiful, respectiv într-un dulap.

„Geta Sterp: A doua zi să vedem că erau deranjate și celelalte două camere, haine trase de prin dulapuri și scormonit peste tot, dar ce credeți, hoții au știu de seif, eu am zis că au tras haine de prin dulap și au căutat doar așa, ca să inducă în eroare. Înainte să plec, Doamne, a avut mama o cutie cu o sumă de bani, destul de mulți, cam în jur de 10.000 de euro, i-a avut sub pat, unde dormea ea. Eu i-am luat de acolo și i-am pus deasupra la seif, înveliți de ceva și parcă m-am gândit așa, dar cumva zâmbind, Doamne îi pun aici, dacă ar fi să umble cineva la seif i-ar lua și pe ăștia, de ce îi pun în același loc? Dar cumva așa mi-a trecut prin cap. Deci ăia erau neatinși, am mai avut eu o poșetă în dulap, unde domr eu, era trasă pe jos poșeta, haine trase de prin dulap, dar nici măcar nu era umblat în ea, au căutat la mișto, mă gândesc eu, din moment ce nu au luat nimic.(...) A venit poliția

Luis Lazarus: Observația asta a ta e foarte bună, ei au vrut cumva să mascheze faptul că au venit la pont, ei încercând să mascheze faptul că au venit la pont, au aruncat câteva haine aiurea pe acolo, dar nu au căutat efectiv, pentru că dacă ar fi căutat efectiv, ei având la dispoziție o noapte întreagă, ar fi găsit și aceste sume de bani care erau în afara seifului.”, au mai discutat ei.

După noaptea jafului, în locuință au rămas urme

În același timp, Geta și Ileana Sterp au mai spus că au rămas urme după noaptea jafului, iar autoritățile s-ar fi ocupat să ia probe de acolo, găsind un ADN, însă nu se știe deocamdată al cui este.

Culiță Sterp a mărit recompensa după ce a fost jefuit! Andrei Ciobanu dezvăluie detalii neștiute despre scandalul momentului! "Este cineva cunoscut, cineva care și-a permis să intre în casă"

„Luis Lazarus: Au rămas urme acolo? Urme de roti, de hârșâială, zgârieturi, ceva?

Geta Sterp: Puțin, da, puțin.

Luis Lazarus: Și poliția a luat respectivele?

Geta Sterp: Poliția a luat amprente și mama zice că i-a transmis unul dintre polițiștii care se ocupă ca au găsit un AND al cuiva, dar nu șiut al cui și unde.

Ileana Sterp: S-au luat foarte multe urme de încălțăminte, foarte clare și foarte bine se vedeau pe pragul ușii.”, au mai discutat cei trei.