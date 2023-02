„Au zis că trebuie să mă opereze” Emily Burghelea, despre problemele cu care s-a confruntat după nașterea băiatului ei! Nu a crezut că situația este atât de gravă

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar încă de la prima sa apariție în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și în perioada după ce l-a adus pe lume pe băiatul ei, căci la scurt timp după naștere, tânăra s-a confruntat cu problemele de sănătate, din cauza cărora a ajuns de mai multe ori la spital, medicii punându-i mai multe diagnostice.

Acum, însă, Emily s-a vindecat și a putut vorbi pe larg despre perioada aceea, explicând concret ce s-a întâmplat și ce a avut, de fapt.

„Nașterea a fost absolut superbă, totul a decurs perfect, am născut repede, am născut natural. Când am ajuns acasă, însă, au început situațiile. Am avut parte de febra laptelui, destul de grav aș putea spune, a durat vreo patru zile. Am făcut febră, am făcut frisoane, am ajuns la spital din cauza asta, am făcut răni. Cum a trecut febra laptelui, am avut o zi de pauză în care nici nu m-am dezmeticit bine, că au apărut durerile într-o parte. Dureri într-o parte care au persistat destul de mult și erau la o intensitate destul de mare. M-am dus prima dată la maternintatea la care am născut, să verifice dacă s-a întâmplat ceva, totul era perfect din punct de vedere ginecologic, dar m-au trimis la urgență ca să verifice un doctor chirurg dacă nu cumva e vorba de apendicită. Și am ajuns la o urgență de stat, au verificat acolo ce și cum și mi-au zis că trebuie să mă opereze de apendicită, după aceea mi-au zis că nu funcționează un rinichi, după aceea mi-au zis că sunt mai multe posibilități, că trebuie să facă mai multe analize. Se uitau toți la mine ca la felul șapte, nimeni nu știa ce am. Mi-au spus că trebuie să mă internez o seară, le-am zis că revin a doua zi, am revenit, investigațiile au continuat. Mi-au făcut tot felul de proceduri, a fost ceva rău de tot. M-au trimis acasă, mi-au zis că am diagnostic dureri într-o parte și să vin dacă mai fac febră. Am ajuns acasă, nici n-am ajuns bine și a început febra. M-am dus la o altă urgență, urgență de stat, să văd ce am. Credeam că o dau în peritonită, credeam că am apendicită, dacă oamenii au zis că vor să mă opereze și că s-a spart apendicita, a fost ceva groanzic. Mi-au zis că e din cauza sarcinii, a nașterii, mi se mărise uterul și apăsa pe ureter. Practic, apăsa pe un rinichi. Mi-au pus diagnosticul imediat, cum s-a uitat doctorița pe toate analizele. Mi-a pus diagnosticul, mi-a dat un tratament și mi-am revenit.” , a declarat Emily Burghelea, pentru Cancan.ro.

Emily Burghelea a tras o sperietură serioasă atunci când a auzit că ar putea fi operată

De asemenea, întrebată dacă a existat vreun moment pe care l-a considerat fără scăpare sau aproape de clacare, Emily Burghelea a răspuns fără a sta pe gânduri că episodul în care i s-a spus că va trebui să se opereze de apendicită a fost cel mai greu, asta pentru că s-a gândit tot timpul la bebelușul ei, pe care nu ar fi putut să-l mai alăpteze dacă intervenția chirurgicală ar fi avut loc.

Emily Burghelea, probleme cu fiica sa cea mare, Amedea! Blondina le-a cerut ajutorul internauților: „Nu știu ce să mai facem”

„Momentul în care mi-au spus că trebuie să mă opereze de apendicită și că trebuie să îmi facă anestezie generală m-a speriat groaznic, pentru că riscam să pierd laptele din cauza anesteziei generale. Trebuia să nu mai alăptez vreo două zile, ar fi fost foarte complicat, plus că ar fi trebuit să stau departe de bebeluș. Și la mine e totul până la bebeluș! Atunci chiar am crezut că nu voi mai avea scăpare.” , a mai spus Emily Burghelea.

Emily Burghelea și băiețelul ei [Sursa foto: Instagram]