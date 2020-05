Serialul “Ma numesc Zuleyha” cucereste tot mai multi privitori 

Kanal D a inregistreaza in continuare cifre spectaculoase in audienta cu serialul “Ma numesc Zuleyha”. In intervalul difuzarii acestuia (20:00-22:00), statia s-a pozitionat pe primul loc la nivel national si la orase, cu peste 20% cota de piata. Astfel, s-au inregistrat urmatoarele valori, conform Kantar Media Romania: 10,3% Rating si 22,7% Share, pe target National, si 8,5% Rating si 20,1% Share, pe All Urban.

In ceea ce priveste publicul commercial (18-49 Urban), statia a inregistrat cifre ce au plasat-o pe locul doi in clasamentul audientelor, cu 5,6% Rating si 18,2% cota de piata.

Aproape doua milioane de telespectatori (1.806.000) au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, episodul de aseara, in intervalul mai sus mentionat, iar minutul de aur (21:16) a adunat in fata micilor ecrane peste doua milioane de fani ai productiei (2.108.000).

Incepand de saptamana viitoare, serialul “Ma numesc Zuleyha” va fi difuzat cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.