Augustin Viziru, dator vândut la cămătari! Cum a reușit actorul să scape de datorii: „Nu te joci cu ei când vine vorba de bani”

Augustin Viziru se numără printre cei mai îndrăgiți actori de la noi dn țară, însă, uneori, viața artistului poate fi confundată cu un film. Acm are 41 de ani, dar când era mai tânăr se juca foarte mult la cazinou, fiind adeptul jocurilor de noroc. A pierdut foarte mulți bani de-a lungul timpului, așa că a fost nevoit să împrumute bani pentru a-și putea continua pasiunea, dar și pentru a-și putea plăti datoriile care creșteau de la

o zi la alta.

Invitat petru a doua oară în cadrul aceluiași podcast la cererea publicului, Augustin Viziru a povestit un eveniment puțin știut din viața lui. Actorul a avut o perioadă în care îș petrecea mult timp în cazinouri, însă motivul pentru care era atras de jocurile de noroc era, de fapt, adrenalina, și nu câștigurile financiare. A renunțat la jocurile de noroc acum circa 6 ani, însă unele amintiri nu le va putea uita niciodată.

Augustin Viziru, căutat de cămătari

Augustin Viziru era atât de atras de jocurile de noroc, încât a fost nevoit să împrumute bani de la cămătari pentru a-și putea continua pasiunea. Banii au fugit la fel de repede precum au venit, așa că actorul s-a găsit în imposibilitatea de a-și plăti datoriile, dobânzile ajungând să fie mult mai mari decât sumele împrumutate.

„Să îți povestesc de un cămătar. Aveam să-i dau bani și nu aveam de unde să-i dau. Era oarecum un soi de prietenie între mine și el. La un moment dat a pierdut și el foarte mulți bani și m-a sunat: «Dă-mi banii!». Zic: «N-am». Aveam să-i dau mult, câteva mii bune dobândă. «Dă-mi banii, că dacă nu îmi dai banii îți iau scooterul!». «Cum să îmi iei scooterul? Știi ceva, vino și ia-l!». A venit să ia scooterul și la colț a căzut cu el (râde). Mi l-a adus înapoi și a zis să-i aduc banii. Am mai stat câteva zile și a venit iar la geam. O puneam pe fosta mea soție să iasă la geam și să țipe «Poliția!». I-am zis: «Deschizi geamul și zici Poliția!».

A deschis geamul și a zis Poliția și a început ăla «Ce tupeu ai, că nu se poate așa ceva! Dă-mi măcar 100 că n-am un ban». I-am dat 100. Eram pe la cazinou… L-am chinuit rău de tot pe ăsta până i-am dat banii înapoi, dar a fost înțelegător cu mine. I-am zis să-mi dea și mie 3000 și a zis: «Hai Augustine, ce glume sunt astea? Nu mai încerca să-mi ceri mie bani, că nu mai vezi bani niciodată de la mine»”, a spus Augustin Viziru.

La un moment dat, Augustin Viziru a strâns atât de multe datorii, încât singura soluție pe care o avea a fost să nu mai dea niciun ban înapoi.

„Id eea e că la un moment dat aveam atât de multe datorii încât am considerat că singura variantă de a scăpa din situația respectivă este să pun frână și să nu mai dau la nimeni nimic. Ceea ce s-a întâmplat. Dobânda mergând tot timpul… treceam de suma pe care o luasem. Aveam de plătit mai multă dobândă decât suma pe care o luam. Mi-a dat altul credit și am jucat la cazinou și am pierdut banii. Nu te joci cu ei când vine vorba de bani. Nu e nicio diferență între cămătari și bănci, numai că ăia de la bănci sunt acreditați”, a povestit Augustin Viziru în podcast.