Augustin Viziru și Oana Mareș, adevăratul motiv pentru care au pus capăt mariajului: „E lipsit de profesionalism să spun exact ce făceau în acel apartament”

Augustin Viziru și Oana Mareș și au avut o relație de 11 ani, dintre care doi ani au fost în rolul de soț și soție. Pe vremuri, erau unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton și absolut nimeni nu credea că cei doi vor ajunge să-și continue viața pe drumuri separate. Au divorțat în 2011, după ce în presă au apărut mai multe imagini compromițătoare cu Oana. Atunci, Augustin Viziru s-a jurat că niciodată nu va mai fi implicat într-o relație serioasă. Însă lucrurile nu au stat chiar așa de-a lungul anilor.

Augustin Viziru se poate declara astăzi un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Cariera sa a fost extrem de prosperă, iar viața lui amoroasă merge mai bine ca niciodată. Este tatăl unei fetițe absolut superbe și, recent, a prezentat-o internauților și pe femeia care i-a pus lacăt la inimă.

De asemenea, nici Oana Mareș nu a lăsat timpul să treacă pe lângă ea. Blondina este într-o relație stabilă și a devenit mamă.

Care este adevăratul motiv pentru care Augustin și Oana au divorțat

La vremea aceea, imediat după separare, actorul a povestit care a fost motivul real pentru care el și Oana Mareș au ales să-și spună adio și au pornit pe drumuri separate. Se pare că nu infidelitatea a fost factorul decisiv care l-a făcut pe Augustin să ia această decizie.

„Ei nu făceau sex, e lipsit de profesionalism să spun exact ce făceau în acel apartament. Eu ştiam exact de ce s-a dus ea acolo, se mai dusese înainte. Colaborau pentru emisiunea ei şi scriau texte în acea seară. Eu când am ajuns acasă am discutat cu ea şi am aflat altceva care m-a deranjat. Nu pot să vă spun ce am aflat. Eu tot am spus că am rămas în relaţii bune cu ea, că suntem prieteni extraordinari, nu este adevărat. Noi în casă ajunsesem doar prieteni buni, nu se mai punea problema să formăm o familie. Mă bucur că a reuşit să treacă peste acel moment, să găsească pe cineva atât de repede. Eu în ultima perioadă am neglijat-o foarte mult şi ea mi-a atras atenţia”, a declarat atunci Augustin.

După mai bine de 9 ani de la despărțirea de Oana, Augustin Viziru nu regretă nimic din ce s-a întâmplat.

„Nu regret nimic din ce a fost. Uşă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos”, a spus Augustin Viziru.