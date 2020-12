AUR aduce un solist de muzică populară în Parlamentul României! Cine este Nicu Fîciu și cum a ajuns deputat la 3 luni după ce a intrat în politică?

Nicu Fîciu este numele viitorului deputat de Gorj din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Fîciu este un artist popular cunoscut în zona Gorjului și deține o școală de muzică la Târgu Jiu. El a intrat în politică în urmă cu 3 luni și a ajuns deja parlamentar, ascensiunea lui fiind una extrem de rapidă.

Nicu Fîciu, de la scenă, la tribuna de deputat

Nicu Fîciu este absolvent de Conservator, secția Pedagogie iar printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără: ”Mi-a zis tata, măi copile”, ”Dragoste curată”, Doamne, ce-aș lăsa domnia” sau ”Hai, hai, tinerețe, hai”.

Nicu Fîciu nici nu visa când și-a făcut această fotografgie că va ajunge în clădirea din spatele lui

Conform declarației de avere, Nicu Fîciu deține 3 terenuri ce totalizează 1.000 mp la Târgu Jiu, o casă construită anul trecut în același oraș iar în ultimul an a strâns 5.800 lei din prestații artistice, 6.000 lei de la AJPIS (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) și alți 4.000 lei ca inginer de sunet. În medie de 1.300 lei pe lună a câștigat Nicu Fîciu în ultimul an, conform declarației lui de avere. În Parlament va câștiga de 10 ori mai mult.

Respins de la un concurs pentru că nu avea ”spate politic”

”Am lucrat în învățământ ca profesor de muzică, după care am lucrat în Școala Populară de la Târgu Jiu. Am lucrat acolo 3 ani de zile, după care am candidat ca director la acea instituție. În prima fază, la proiect am luat 8 și ceva, sistemul politic nu a fost de acord cu mine, m-a căzut la interviu... Am candidat și a doua oară cu același proiect și să zicem așa: vine o comisie și îți dă 10 la un proiect și apoi vine a doua comisie să-l controleze. Știți cât mi-a dat? 2,36. Mă bucur că acum am un cuvânt de spus și am să merg la instituțiile conduse politic unde sunt oameni pensionari, au 71 de ani și încă sunt directori. Și noi, tinerii, nu avem loc.

Nicu Fîciu s-a înscris în AUR acum 3 luni

Pe plan cultural, să știți că eu nu m-am oprit. Eu am continuat, deși am plecat din școala populară de artă, am absolvit și cursurile de management în cultură la Ministerul Culturii și am făcut o școală, o firmă de inițiere și formare în muzică pentru copii, la nivel de Gorj, unde nu percep taxe elevilor. Cum ne finanțăm? Am depus niște proiecte, am mers la 7-8 primării și am întrebat ce buget au pentru cultură... Nu este câștig, este o satisfacție...”, a declarat Nicu Fîciu într-un dialog cu Adriana Bahmuțeanu, pe contul acesteia de Facebook.

Oamenii politici nu l-au impresionat

”Eu am crescut pe lângă oamenii politici, le-am și cântat, i-am și cunoscut personal chiar de la nivel înalt. Nu doar oameni politici din Târgu Jiu dar și de la București. Niciodată nu m-am regăsit într-un partid care a condus România după 1990. Eu sunt mai patriot și chiar am așteptat să ia naștere un partid care să fie alături de cetățeni și asta găsesc în partidul AUR. De 3 luni de zile am intrat în acest partid.

Nicu Fîciu, alături de Diana Șoșoacă de la AUR

Încă nu s-a finalizat (rezultatele, n.r.), eu nu am un răspuns dacă voi fi sau nu deputat de Gorj. Proiectele mele pentru Gorj sunt: crearea locurilor de muncă, atragerea fondurilor pentru comercianți, fermieri. Trebuie să fim, așa cum spune și președintele nostru, George Simion, foarte aproape de țăranul român”, a mai spus Fîciu.