Aur și argint gratis la un magazin din Chișinău! Întâmplarea a umit până și presa rusă

A fost mare îmbulezeală la un magazin de bijuterii din Chișinău. Propietarul s-a gândit ce ar putea să mai facă pentru a-și face magazinul mai cunoscut, iar cu ocazia Crăciunului a recurs la un gest uimitor, care i-a șocat până și pe cei din Rusia.

A aruncat cu aur și argint în ziua de Crăciun

Propietarul unui magazin de bijuterii din Chișinău a intrat în spiritul Crăciunului și s-a gândit să împartă bijuterii din metale prețioase trecătorilor. Astfel, în ziua de Crăciun propietarul s-a îmbrăcat în costum de Moș Crăciun, iar în fața magazinului său s-au strâns foarte multe persoane, cărora li s-a promis un cadou prețios.

Când oamenii au ajuns, acesta a început să arunce cu o groază de bijuterii spre mulțimea uimită, care abia aștepta să prindă vreun lanț sau vreo brățară din aur.

Acțiunea sa a creat forfotă, deoarce persoanele aflate la fața locului, aproape s-au calcat în picioare și chiar s-au târât pe asfalt pentru a fi siguri că nu vor pleca cu mâinile goale.

Aur și argint gratis la un magazin din Chișinău! [Sursa foto: Captură YouTube]

Propietraul, criticat pe rețelele sociale pentru fapta sa

Acțiunea sa a trezit foarte multe controverse în mediul online. Propietarul a fost acuzat că a vrut doar să-și facă reclamă și nimic mai mult. Până

și presa rusă a fost uimtă de această întâmplare și nu și-a putut da seama cum a fost posibil ca o persoană să arunce cu un kilogram de aur în ziua de Crăciun fără niciun interes.

Bineînțeles, propietarul a simțit nevoia să se apere și să vorbească desprea această întâmplare. Acesta susține că nu avrut să mainipuleze, ci doar să facă un gest frumos.

"N-am aruncat, cum este acum, manipularea asta, in oameni. Noi am aruncat in aer si lumea deja prindea. Cei mai norocosi au prins, eu am vazut cu ochii mei studenti de la internatul sportiv, baieti si fete, care se duc acum la tara cu cadouri pentru mama, sora, matusa, bunici. Daca asta e rau, eu las la discretia celor care nu au facut nimic, dar sunt dispusi sa comenteze pe retele", a declarat propietarul, pe rețelele sociale.



