Aurel Moldoveanu şi-a şocat fanii după ce a postat o fotografie care îl înfăţişează pe o terasă, la o cafea. Îmbrăcat în geacă de piele, cu nişte ochelari imenşi, cântăreţul de 59 de ani face eforturi disperate să afişeze un look de om tânăr. „Recoooord de Guinness booook. Sesiunea pentru poza asta a durat mai puțin de.....11 minute”, a postat Moldoveanu. „Ce mult ai slăbit. Te-ai operat?”, l-a întrebat un fan, în timp ce altul nu l-a menajat deloc: „Parcă eşti împăiat!”. "Ce ai întinerit! Ţi-ai intins pielea pe față, e vizibil, o transformare radicală", a observat o admiratoare.

Citeste si: Primele imagini cu Aurel Moldoveanu după ce s-a căsătorit cu o tânără de 28 de ani! Transformare uriașă a interpretului de 59 de ani VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: FOTO Cantaretul Aurel Moldoveanu isi pastreaza conditia fizica intr-un mod original

Presa a relatat că Moldoveanu suferă de o afecţiune în zona ochilor. ”Este absolut necesar să port ochelari​. Sunt ochelari speciali, terapeutici. Acum un an jumate, când vedeam lumină, lăcrimam. Mi-am pus picături, m-am dus la control, a fost ok… cam două trei luni. După 3-4 luni, mi-a reapărut…”, a explicat, la un moment dat, Moldoveanu. (vezi cum arată soţia lui Aurel Moldoveanu)

Aurel Moldoveanu şi-a şocat fanii: „Am contactat un virus"

"Recomand tuturor celor care biciclesc sa poarte tot timpul ochelari si casca de protectie. Cred ca am luat o iritatie de vreo 2-3 luni si imi este imposibil sa scap. Am luat toate picaturile din lume si am facut analize, nu o identifica. Mi se inroseste globul ocular si trebuie sa iau 6 picaturi pe zi, toate diferite", a mărturisit Aurel Moldoveanu pentru un post tv.

, a mai declarat Moldoveanu. În toamna anului trecut, acesta s-a însurat cu o tânără de 28 de ani, cu care avea o relație de un deceniu.