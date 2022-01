Aurel Pădureanu a găsit o scrisoare de la Cornelia Catanga! A izbucnit în lacrimi: „Dacă după ce citeşti asta vii la mine, îmi confirmi dragostea ta!”. Detalii sfâșietoare, la câteva luni de la moartea artistei

In articol:

Aurel Pădureanu a făcut publică scrisoarea primită de la Cornelia Catanga, în urmă cu 15 ani. Artistul este sfâșiat de durere și pare că nu-și mai revine după moartea celei pe care a iubit-o enorm. Lăutarul a mărturisit că de când a găsit scrisoarea respectivă, o poartă mereu cu el. Aurel Pădureanu recunoaște că de câte ori recitește acea scrisoare, plânge.

Mesajul din scrisoarea Corneliei Catanga

Suferă pentru că-și amintește de partenera lui de viață, care nu mai este printre noi.

Aurel Pădureanu a făcut publică scrisoarea pe care Cornelia Catanga i-a scris-o acum 15 ani. Mesajul este foarte emoționant, iar artistul este curprins de dor și lacrimi de fiecare dată când o citește.

„ La multi ani, iubire. Luna august este cea mai semnificativă lună a anului, pentru că ne-a unit pe veci. Adu-ţi aminte că pe data de 29-30 august 1990 am ajuns in Ţara Sfântă, iar pe data de 15 septembrie parcă eram de o viaţă împreună. În cei 48 de ani ai mei, nu am ştiut ce inseamnă adevărata dragoste, iubire, mângăiere. Mă faci să tresar la orice atingere. Îşi jur pe Alexandru, rodul dragostei noastre, că tu esti omul pe care l-am iubit şi îl voi iubi până când în gură îmi va intra ţărână.

Ţi-am fost alături şi îţi vor fi alături până la sfârşitul vieţii mele. Îmi pare rău pentru că nu am avut bani să-ţi serbez ziua, dar dragostea pe care ţi-o port consideră că este cel mai de preţ cadou, pentru că pe buzele mele, în orice secundă te strig şi mă cert doar cu tine. Dacă după ce citeşti această scrisoare vii la mine, îmi confirmi dragostea ta, dacă nu, măine seară invită-mă la o cină romantică. Nu te voi refuza. Cu toată dragostea Corny!”, scria Cornelia Catanga în scrisoare.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga [Sursa foto: Captură YouTube]

Aurel Pădureanu a spus, la o emisiune TV, că nu există zi în care să nu plângă după Cornelia Catanga. Acesta o păstrează în sufletul lui mereu.

„Nu există zi să nu plâng şi să nu-mi aduc aminte de ea. Noi nu am fost despartitit nicio zi. Am visat-o de câteva ori. M-am rugat la Dumnezeu sa-mi trimita un semnal din partea ei, să stiu cum a murit, cum s-a intamplat. Am visat că a venit langa mine, a pus mana pe mine şi mi-a zis:’stai linistit că eu sunt bine, ai grija de Alexandru’. Eu exist, dar nu trăiesc. Dacă nu mai am omul de lângă mine, banii nu mai valorează absolut nimic”, a spus Aurel Pădureanu.

