Aurel Pădureanu, afectat după ce nu a fost invitat la nunta nepoatei sale, Nicole Cherry! A mărturisit totul: „Nu m-a chemat nimeni. Ei sunt mai răutăcioși”

În urmă cu câteva zile, Nicole Cherry și Florin, logodnicul ei, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. De asemenea, nunta a fost urmată de botezul fiicei lor, Anastasia, la care au participat o mulțime de prieteni artiști, dar și membrii familiei celor doi.

De pe lista invitaților a lipsit, însă, Aurel Pădureanu, unchiul artistei. Soțul Corneliei Catanga se plânge că, de când interpreta de muzică lăutărească a murit, toată lumea l-a uitat și pe el și nici nu a fost invitat să participe la nunta nepoatei sale.

Aurel Pădureanu, prima reacție după nunta lui Nicole Cherry. A spus de ce nu a fost invitat: „Ei sunt mai răutăcioși”

Soțul Corneliei Catanga se plânge că toată lumea l-a uitat și nimeni nu mai vrea să audă de el sau să-l ajute cu ceva. Aurel Pădureanu a dezvăluit că nici nu a fost invitat la nunta nepoatei sale, Nicole Cherry, iar asta din cauza „răutăților” părinților artistei. Mai mult, acesta spune că nu și-a dorit vreun ajutor în bani de la ei, ci doar să fie inclus în familia din care face deja parte.

După moartea soției sale, artistul a fost pur și simplu la pământ, îngenuncheat de durere, și-ar fi dorit să aibă un umăr pe care să plângă, însă toată lumea l-a exclus, după cum chiar el a povestit în urmă cu puțin timp.

„Pe mine nu m-a chemat nimeni. De când a murit Cornelia (nr. nu i-a mai văzut) nici din familia mea, dacă poți să îți imaginezi, nici copiii mei, nici băiatul meu. Nu suntem în relații... Ei sunt mai răutăcioși. Îi doresc, pentru că știu că are un copilaș, tot binele din lume. Ce să am eu cu Nicole Cherry? Este un copil, are 20 și ceva (nr. de ani). Îi doresc și ei și soțului ei sănătate. Răutățile vin de la părinți.

Eu atât le-am cerut, ajutorul și au înțeles cu totul altceva. Am vrut doar, de când a murit Cornelia, să spună: „Vino, unchiule să bei o cafea”. Atât mi-am dorit, nimic altceva! Decât să ies din starea asta, să socializez, să simt și eu că am o familie, că am pe cineva alături de mine”, a explicat Aurel Pădureanu într-o emisiune TV.