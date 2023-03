Aurel Pădureanu nu poate trece peste moartea Corneliei Catanga. Artistul suferă cumplit: „Exist, dar nu trăiesc!”

In articol:

De când Cornelia Catanga s-a stins, viața lui Aurel Pădureanu s-a schimbat complet. Chiar dacă acesta are în continuare spectacole, nimic nu mai este la fel fără soția sa, spune artistul.

Lui Aurel îi lipsesc foarte mult sfaturile pe care artista de muzică lăutărească i le dădea constant partenerului său de viață.

Lui Aurel Pădureanu îi este din ce în ce mai greu fără soția sa

Au trecut doi ani de la moartea regretatei cântărețe. De atunci, Aurel Pădureanu rememorează constant clipele pe care le-a petrecut pe parcursul timpului alături de soția sa.

Văduvul le amintește tuturor că durerea pe care o simte o cunoaște doar el cu adevărat. Aurel a mărturisit totuși că îi lipsește atât prezența Corneliei pe scenă, cât și în căminul conjugal.

„Îmi spunea: 'Tu ia-ți cu tine două costume! Eu nu prea sunt cu hainele, dar tu ești un om elegant, curat. Trebuie să te prezinți frumos. Tu ai prezență, atitudine'. Îmi aduc aminte și acum, nu o să uit în viața mea toate lucrurile acestea. Trăiesc, dar nu știu cum să spun… Mark Twain a spus: 'Păstrează-ți iluziile, după ce ți s-au spulberat, mai poți să exiști, dar nu să trăiești'. Așa și cu mine, exist, dar nu trăiesc! Nu faptul că nu mă descurc, căci mai merg pe ici, pe colo și încă pot să mai cânt, să-mi fac treaba

Dacă mergeam la o cântare fără ea, la întoarcerea acasă mă întreba ce am făcut și dacă a fost bine. Iar acum, merg și câștig bani, iar când ajung acasă nu mă mai întreabă nimeni ce am făcut și cum a fost. E foarte greu. Nimeni nu știe ce este în sufletul unui om. Nimeni! Dar asta-i viața, a luat-o Dumnezeu! Și acum mă tot gândesc dacă am făcut bine, dacă o lăsam și murea acasă, dar mă gândesc și așa dacă era bine…”, susține Aurel Pădureanu, văduvul regretatei artiste Cornelia Catanga, notează Viva.ro.

