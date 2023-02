Aurel Pădureanu pregătește concert la Sala Palatului, în memoria Corneliei Catanga! Lăutarul apelează la toate resursele: „Mi se pun piedici și mă lupt”

In articol:

Au trecut doi ani de când Cornelia Catanga s-a stins din viață, însă pentru familia ei durerea este la fel de mare ca în primele clipe. Pentru că își dorește să îi aducă un omagiu artistei, Aurel Pădureanu s-a hotărât să organizeze un concert în memoria acesteia.

Pentru a-și putea pune dorința în practică, lăutarul s-a hotărât să ceară ajutorul tuturor persoanelor pe care le cunoaște.

Cornelia Catanga ar putea fi comemorată printr-un concert la Sala Palatului.

Citește și: Cornelia Catanga, uitată de colegi și de prieteni. Doar familia mai merge la mormânt, să-i aprindă o lumânare: "Niciunul din artiștii ăștia mari, unul nu sună!"

Citeste si: Nona se simte rănită de Patrick, mai ales după ce acesta a făcut pași spre Patricia: ”Orice zâmbet se plătește” Marinel și Ionuț o consolează pe brunetă- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Aurel Pădureanu face eforturi mari pentru a o comemora pe artistă

Lăutarul își dorește ca evenimentul să aibă loc cel târziu în luna mai și vrea ca la acesta să ia parte toți cei care nu au putut să fie de față atunci când Cornelia Catanga a fost condusă pe ultimul drum.

Chiar dacă intenția lăutarului este de apreciat, acesta spune că se lovește de o mulțime de piedici. Cu toate acestea, nu vrea sub nicio formă să renunțe.

„După un an de zile a trebuit să o scot, am fost la Sanepid, am scos-o și am făcut lucrare acolo. Mi se pun piedici și mă lupt, au făcut toți concerte la Sala Palatului și ea care a fost o stea de primă linie în constelația muzicii lăutărești, să nu pot să fac… Nu mă las până nu-l fac, eu am vrut să-l fac acum când împlinește 2 ani, dar trebuie să te pregătești, dacă faci un concert la Sala Palatului, să faci o repetiție, trebuie să iasă la un nivel mai înalt, să reușesc poate îl fac în aprilie, în mai, dar nu mă las până nu-l fac, o să merg la toți oamenii de afaceri pe care îi cunosc să mă ajute, vorbesc cu cine oi vorbi, este imposibil”, a adăugat lăutarul, la un post de televiziune.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu

Citeste si: Soția lui Flick, complet dezbrăcată la prima oră a zilei! Imaginile au ajuns pe internet, prezentatorul TV le-a făcut publice- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Ristei a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre sarcina lui Naomi Hedman. Ce se întâmplă, de fapt: ”Mi-au ieșit analizele perfect”- radioimpuls.ro

Aurel Pădureanu, planuri pentru parastasul marii artiste

Soțul regretatei artiste are deja planuri și pentru parastasul acesteia. Lăutarul vrea să îl organizeze la un restaurant, după ce mormântul cântăreței a fost renovat.

„Durerea din suflet nici acum n-a trecut. Pregătim ce e normal să facem. O să chem și eu câteva femei, o să fac parastasul la un restaurant. Da (n.r. a renovat la mormânt), tăticule, am făcut acolo lucrare. Nu vă mai spun banii pentru că n-are sens să vă spun, că zic nenorociții că am făcut bani, știi că ni se predică de 2000 de ani să ne iubim, și noi ne sfâșiem între noi”, a mai mărturist Aurel Pădureanu.