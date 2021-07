Aurel Pădureanu, război cu Nicole Cherry după moartea Corneliei Catanga! Artistul, supărat foc pe nepoata lui: ”N-am ce căuta la nuntă sau la botez”

Aurel Padureanu si Cornelia Catanga 21:51, iul 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

După moartea regretatei artiste, Cornelia Catanga, Aurel Pădureanu, soțul acesteia, a declarat în nenumărate rânduri că se simte dezamăgit de anumite rude ale lor, pentru că nu l-au ajutat nici măcar cu o vorbă bună. Printre aceste rude s-ar afla și familia lui Nicole Cherry, care nu l-ar fi ajutat cu nimic pe Pădureanu, după cum spune chiar el.

Cântăreața Nicole Cherry urmează să devină mămică de fetiță anul acesta, însă printre invitații de la nuntă sau de la botez nu s-ar afla și soțul Corneliei Catanga, căci acesta nu pare deloc interesat să meargă.

Citeste si: Fiul Corneliei Catanga, prima aniversare fără mama lui! Dezvăluiri emoționante: „Am vorbit cu ea și...”

Tatăl lui Nicole și Aurel Pădureanu au pornit un adevărat război, după moartea Corneliei Catanga. Aurel l-a acuzat că deși sunt rude, niciodată tatăl Nicoletei Ghinea nu i-a fost aproape la necaz.

Citeste si: Ioniță de la Clejani ar fi fost bătut de Fulgy! Lăutarul a sunat la 112 – GALERIE FOTO- bzi.ro

„ Nu mă interesează acest om. Îmi este silă să vorbesc despre un om care nu are caracter. Pentru mine acest om nu reprezintă nimic. Zero ori zero este egal cu zero. Eu și soția mea, Cornelia, am luat-o de mână pe Nicole și am dus-o la Titus Munteanu, ca să o vadă. Nicole este fata nepoatei mele. Eu știu multe despre familia asta, dar mai bine las lucrurile așa cum sunt”, spunea Aurel Pădureanu, pentru jurnaliștii de la Playtech.

Citeste si: Mesajul transmis de Cornelia Catanga înainte să moară. Ce îi spunea în fiecare zi lui Alex: "Înainte să moară cu o lună de zile"

George Ghinea, tatăl lui Nicole Cherry, nu a stat prea mult pe gânduri și i-a dat replica: “Cred că dânsul a îmbătrânit. Sunt niște frustrări d-ale sale. Dacă l-am uitat? Ce putem spune? Eu cu domnul Mitică m-am întâlnit de 15 ori și sunt căsătorit de 29 de ani, sunt ceva ani. Dacă lui îi plac scandalurile, să facă în continuare acest lucru. Altă explicație nu am! Am zis că are anumite frustrări, pentru că așa se înțelege, să te duci la televizor și să spui, unei țări întregi, că te-a uitat neamul, nu este frumos”.

Nicole Cherry[Sursa foto: Instagram]

Aurel Pădureanu nu vrea să audă de Nicole Cherry

Artistul a dezvăluit, pentru Playtech, că nu are ce căuta la botezul copilului lui Nicole Cherry sau la nunta acesteia, chiar dacă îi este nepoată. “ N-am ce căuta la nuntă sau la botezul copilului lui Nicole, chiar dacă mă invită! Ei au o răutate personificată. Nu mă duc nicăieri! Ei trebuie să știe că fericirea continuă nu există, dar vor vedea ei că nimic nu este permanent. De când a murit Cornelia mă opresc oamenii pe stradă și îmi dau flori ca să le duc la mormânt, iar neamul meu nu îmi nici măcar un telefon”, a declarat Aurel Pădureanu, conform sursei citate.