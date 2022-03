Aurel și Alex Pădureanu, mesaj emoționant în ziua în care Cornelia Catanga ar fi împlinit 64 de ani! A trecut un an de la moartea ei, însă soțul și băiatul îi duc dorul: ”Nimeni nu știe ce se petrece în sufletul nostru”

In articol:

Regretata și marea artistă Cornelia Catanga ar fi împlinit astăzi, 9 martie, vârsta de 64 de ani! Din nefericire, cunoscuta cântăreață de muzică lăutărească s-a stins din viață, acum un an. Soțul ei, Aurel Pădureanu, dar și copilul acestora, Alex, suferă enorm după pierderea ei și pare că nu-și mai revin.

Aurel Pădureanu a scris un mesaj foarte emoționant, cu ochii în lacrimi, în ziua în care ar fi trebuit ca soția lui să fie lângă familia ei.

” Scriu aceste randuri, cu lacrimi in ochi si ma gandesc tot timpul eu si Alexandru la Cornelia. Astazi, 9 Martie, implinea 64 de ani. Nici acum dupa un an de zile, nu ne putem reveni..... Ne culcam, si ne sculam cu ea in gand. Nimeni nu stie ce se petrece in sufletul nostru. Nu doresc la nimeni sa aiba aceasta mare durere in suflet, asa cum o avem noi... lipsa Corneliei o simtim in permanenta cu toate, ca duc o lupta si eu si copilul meu, sa mergem mai departe si sa nu ne mai gandim in permanenta la ea..dar ne este IMPOSIBIL.

Suferim enorm de mult, ca multi ne-au uitat si aici ma refer la prietenii, cu care am mancat o paine destul de buna impreuna, si bineinteles la familia noastra! Dar asta este viata si nu doresc nimanui rau. Dar roata se invarteste.....Ma uit la aceste poze si imi vine sa urlu ca un nebun, gandindu-ma ce femeie frumoasa am avut langa mine!!!! Nu vreau sa credeti ca o laud... dar Cornelia a fost o MARE ARTISTA, care si-a inscris numele in nemurire si sunt convins ca numele ei va ramane in istoria muzicii lautaresti, alaturi de cele mai mari personalitati. Ar trebui sa nu confundam notiunile, intre ce inseamna popularitate si celebritate.... eu sper ca intelegeti ceea ce spun..!!”, este o parte din mesajul transmis de lăutar.

Aurel Pădureanu, despre artiștii de astăzi

Artistul Aurel Pădureanu a mai vorbit și despre artiștii de astăzi, care au renunțat la muzica ușoară și au început să cânte muzică lăutărească doar pentru ”o bucată de pâine”, susține el. De altfel, Aurel Pădureanu a ținut să le ureze tot ce-i mai bun tuturor celor care-l urmăresc în continuare.

” Dar ma simt fericit in sufletul meu, pentru ca am avut langa mine o femeie cu care ma mandream cand ieseam pe strada, si de asemeni ne-a dat bunul Dumnezeu pe Alexandru rodul dragostei noastre, care nu mai este nevoie sa-l mai laud, pentru ca stiti si dumneavoastra capabilitatea acestui copil. As avea foarte multe de spus, referitor la ceea ce vad pe posturile de televiziune si pe facebook... dar nu as vrea sa fiu rautacios si sa spun ca uneori ma bufneste rasul, gandindu-ma la ce Mari Muzicieni a avut aceasta tara. La ora actuala ne dam toti ca suntem Regi, Imparati, Printese,Printi... dar ce s-ar intampla daca o formatie recunoscuta la ora actuala, care se cam lauda mult, sa apara cativa violonisti de talia lui Cornel Pantiru( Drumul sa-i fie presarat cu flori), George Visan, George Urziceanu, Arghir Petrescu( Drumul sa-i fie presarat cu flori) sau Florin Niculescu. Dar sa cante la adevar, cum se canta inainte... nu cateva valsuri si 2 bossa-nove.

Dar asta-i viata...dar mergem inainte, si observ ca si cei de la muzica usoara, au inceput sa cante muzica lautareasca, iar cei care canta muzica lautareasca, au inceput sa cante muzica usoara.. dar ce sa facem fratilor,trebuie sa mancam o bucata de paine, ca nu avem incotro. Si dupa pandemia asta nenorocita, a mai venit si razboiul peste noi. Eu va doresc multa sanatate, multa fericire si indeplinirea tuturor dorintelor, si va rog sa nu mi-o luati in nume de rau, dar cam asta este adevarul.... Este ptr prima data cand ma exprim la modul asta.Dar cu cat valoarea unui artist este mai mare, cu atat bunul simt ar trebui sa fie la acelasi nivel. Si cam in ultimul timp a lasat de dorit.... Va imbratisez cu drag,si va doresc tot binele din lume”, a mai scris Aurel Pădureanu.

