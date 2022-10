Aurelian Preda, uitat de colegii de breaslă! Niciun artist nu a fost prezent la parastasul de 6 ani, organizat de Anamaria Preda pentru tatăl ei: "Dorul trece"

In articol:

Pe 27 septembrie s-au împlinit 6 ani de când Aurelian Preda s-a stins la Viena, pe patul de spital, răpus de o boală cumplită. La acea vreme decesul lui a lăsat în urmă o durere greu de descris în cuvinte.

Atât familia, cât și cei care l-au îndrăgit au fost devastați de vestea tragică. Cu timpul, însă, se pare că artistul a fost uitat de colegii de breaslă. Fiica acestuia, Anamaria Preda, a povestit dezamăgită că niciun solist nu a venit la parastasul de 6 ani, pe care l-a organizat în memoria tatălui său!

Anamaria Preda: "La pomană și înmormântări nu se invită nimeni, oamenii vin dacă au plăcere"

Anamaria Preda a avut alături doar câteva persoane în ziua în care a organizat parastasul de 6 ani, pentru tatăl său. Fiica lui Aurelian Preda s-a pregătit așa cum se cuvine pentru slujba de pomenire, însă a rămas dezamăgită să vadă că artistul a fost dat uitării de colegii de breaslă: "Pe 24 septembrie, sâmbăta trecută, am făcut parastasul tatălui meu de șase ani. Nu am făcut mare vâlvă din asta și nu am anunțat pe nimeni pentru că știu că la pomană și înmormântări nu se invită nimeni, oamenii vin dacă au plăcere. Deși se spune că, cu trecerea timpului, dorul trece și rămân chiar amintirile, nu e chiar așa. Dorul se accentuează odată cu problemele. Am organizat parastasul alături de Părintele Stareț și Părintele Efrem de la Mănăstirea Dervent, care a și gătit bucatele de acolo. Alături de mine au fost mama mea și sora tatălui meu.", a declarat Anamaria Preda, potrivit starpopular.ro.

Imagine de la parastasul de 6 ani, organizat de Anamaria Preda pentru tatăl ei [Sursa foto: Facebook]

"Cu trecerea timpului poate că oamenii și-au schimbat gândirea, starea..."

Anamaria Preda susține că de-a lungul anilor a încercat să țină legătura cu artiștii care erau apropiați de tatăl ei și chiar i-a invitat la celelalte parastase. Puțini au fost, însă, cei care au mers să-i aprindă o lumânare regretatului cântăreț de muzică populară: "Colegi, oameni care l-au iubit, poate și din familie, se știe că familia lui este plecată în străinătate. Sunt sigură că la pomana de șapte ani vor fi prezenți. Eu aproape în fiecare an am trimis invitații nominale și artiștilor, colegilor, prietenilor, familiei, și din 200 de invitații am primit confirmare de la maximum 10 persoane.

În prima perioadă după moartea tatălui meu au încercat să se arate toți, unii sinceri, alții nu…eu le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acea perioadă. Cu trecerea timpului poate că oamenii și-au schimbat gândirea, starea…mulți au uitat, în prezent nu mai țin legătura cu niciunul dintre artiști. Bineînțeles, dacă m-am întâlnit cu ei la filmări, i-am tratat cu același respect ca atunci când tatăl meu trăia, nu am o problemă personală cu nimeni.", a mai spus fiica lui Aurelian Preda, pentru sursa citată.

Anamaria Preda, la mormântul tatălui ei [Sursa foto: Facebook]