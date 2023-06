Aurica a dormit câteva luni lângă cadavrul soțului ei, dintr-un motiv absolut șocant! Rudele femeii de 63 de ani au făcut descoperirea macabră: „Când am intrat, l-am văzut pe pat”

In articol:

Povestea a început în urmă cu două luni când Valentin a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Bărbatul era singurul din casă care avea un venit lunar, iar Aurica, soția lui a decis să nu anunțe pe nimeni că Valentin a decedat pentru a încasa în continuare pensia acestuia.

O poveste desprinsă din filmele de groază

Cine a descoperit cadavrul bărbatului și ce reacție a avut Aurica?

După ce soțul ei s-a stins din viața, Aurica a continuat să îi încaseze pensia, iar de fiecare dată când era întrebată de bărbat spune că acesta se află la spital. Femeia mergea săptămânal să cumpere câte un bax de spirt pentru a-l consuma și din când în când le mai cerea oamenilor și mâncare. Nașa lor s-a gândit să o ajute, iar când a mers acasă la Aurica și Valentin a făcut descoperirea șocantă.

Citește și: Anda Adam și Yosif Mohaci fac nuntă! Fanii au avut o surpriză când au aflat cine vor fi nașii celor doi?: „Vom fi alături de ei”a

„Dimineața am intrat la ea în casă, fiindcă mi-a cerut ceva de mâncare. Am zis să le duc. Ea era beată. Am pornit blițul la telefon, că ei nu mai aveau becuri în casă, iar când am intrat l-am văzut putrezit pe pat, iar ea a ieșit goală pușcă înaintea mea. M-am speriat și am fugit. În spatele meu, ea țipa după mine să aștept și să vorbim.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Radu, ieșire nervoasă în camera roșie, după ce Cristina l-a chemat pe Laurențiu: „Eu plec, stai aici cu Laurențiu!”. Aflați ce se întâmplă într-o nouă ediție incendiară din „Casa iubirii” mâine, de la orele 10:00 și 16:30, doar la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”- stirileprotv.ro

Dar n-am mai băgat-o în seamă. Am anunțat ce s-a întâmplat. Când au ajuns polițiștii ea era și mai beată. Cred că a mai consumat o sticlă de spirt între timp. E de ceva timp cu băutura în cap. L-a ținut în casă, pentru că știa că nimeni nu prea intră la ei. I-a vrut pensia, că ea nu avea cu ce să trăiască altfel. El avea vreo 14 milioane (n.r. – lei vechi, 1.400 de lei)”, a declarat nașa celor doi pentru BZI.

Poliția a deschis o anchetă

Polițiștii au intrat pe fir și au deschis o anchetă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje care au efectuat cercetări în vederea stabilirii întregii situații, iar trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Iași, pentru efectuarea necropsiei. Ușile de la casă au fost sigilate și femeia a fost transportată la un institut de psihiatrie din Iași, pentru a i se efectua o expertiză psihiatrică.

Citeste si: „M-am dus cu ea și am hotărât să rămânem împreună într-o relație. Bineînțeles că i-am prezentat-o Danei.” Miron Cozma a vorbit despre idila pe care a avut-o cu Marinela Nițu. Cei doi au trăit clipe de neuitat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi? Anunțul bisericii- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fentat Shakira presa și a lăsat să se înțeleagă că ar fi într-o relație cu Lewis Hamilton când, de fapt, altul este adevărul- radioimpuls.ro

Citește și: Marcel Răducanu îi taxează pe Ianis Hagi și Florinel Coman, după meciurile din Kosovo și Elveția: „Mă așteptam la mai mult!”

„La data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au fost sesizați, prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi decedat la domiciliul de pe raza comunei Scânteia. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă”, precizează IPJ Iași.