Autoritățile au hotărât. Au fost impuse noi restricții în România, pentru limitarea răspândirii tulpinii Omicron. Malawi a fost introdusă pe lista roșie a țărilor cu risc epidemiologic ridicat

România a adoptat o nouă hotărâre referitoare la lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, autoritățile au introdus mai multe state în zona roșie, după ce tulpina Omicron s-a răspândit într-un timp destul de scurt pe teritoriul Europei.

Malawi, introdusă recent pe lista roșie a țărilor cu risc epidemiologic ridicat

Hotărârea guvernanților din 27.11.2021 a fost actualizată, după ce Comisia Europeană a trimis noi rapoarte privind situația răspândirii tulpinii sud-africane. Astfel, Malawi a intrat în zona roșie, alături de Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe: "Ieri am avut discuţii cu domnul ministru al Sănătăţii Rafila şi cu doamna Pistol. Au fost de asemenea discuţii în cadrul CNSU.

A fost adoptată o hotărâre prin care am întreprins primele măsuri pe care ţara noastră le va lua în acest sens. Ulterior am mai primit încă o nominalizare de ţară, e vorba de Malawi, de la Comisia Europeană şi în felul acesta a fost nevoie să mai organizăm o şedinţă astăzi şi să completăm hotărârea CNSU de ieri." , a transmis Nicolae Ciucă, în cadrul ultimei ședințe a Guvernului.

Imagine cu caracter ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

"E nevoie în continuare să ne focalizăm atenţia pe ceea ce înseamnă prevenţie"

Nicolae Ciucă a declarat că autoritățile încearcă să prevină de pe acum posibilitatea ca pe teritoriul României să apară cazuri de infectare cu tulpina Omicron, iar din această cauză au impus mai multe restricții: "Pe capitolul măsuri, am discutat cu echipa domnului ministru Rafila şi am identificat că e nevoie în continuare să ne focalizăm atenţia pe ceea ce înseamnă prevenţie. Am inventariat capacitatea de secvenţiere pe care o avem şi am stabilit măsurile, astfel încât să putem să ameliorăm această capacitate, pentru a putea identifica apariţia virusului în ţara noastră, pentru a putea lua măsuri în timp foarte scurt.", a adăugat Ciucă.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență, a aprobat în ședința de astăzi, 28 noiembrie 2021, Hotărârea numărul 108. Modificările aduse prin această hotărâre sunt:

(1) Prin excepție de la prevederile art. 5, pentru toate persoanele cetățeni români, cetățeni din țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, care sosesc în România din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe se instituie măsura carantinei, pentru o perioadă de 14 zile, astfel:

a) la domiciliu sau la locația declarată, dacă există posibilitatea delimitării față de ceilalți membrii ai familiei sau față de cei cu care locuiesc;

b) în spații special destinate, puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru toate persoanele prevăzute la alin. (1) se instituie obligativitatea testării RT-PCR pentru SARS-CoV-2 la sosirea în România, precum și în a 8-a zi de la sosire, iar în cazul unui rezultat negativ, acestea pot ieși din carantină începând cu ziua a 10-a.

(3) Interzicerea accesului pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe.