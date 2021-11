Autoritățile au spart o rețea de proxenetism care activa în Capitală! Numele Dianei Constantin apare în dosar

In articol:

Polițiștii din Capitală au spart recent o rețea de proxenetism care activa nu doar în București, ci și în județul Tulcea, dar și în străinătate. Grupul infracțional ar fi fost format din cinci bărbați și o femeie, cu vârste între 35 și 56 de ani, care organizau petreceri private, unde clienții întrețineau relații intime contra cost cu mai multe femei.

Oamenii legii anchetează acum cazul și au emis deja șase mandate de percheziție în Capitală și 23 de mandate de aducere.

Potrivit unor surse oficiale, în acest dosar ar apărea și numele Dianei Constantin, vedeta de televiziune, care în trecut a fost concurentă într-un show matrimonial.

„Miercuri, 24 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare șase mandate de percheziţie în Municipiul București și 23 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism.

În perioada septembrie- noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale- Poliţia Sectorului 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au documentat activitatea infracțională a unui grup de persoane, format din cinci bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 35 și 56 de ani, care ar fi înlesnit practicarea prostituției mai multor femei, în diferite locații din Capitală, pe raza județului Tulcea, precum și în străinătate.

Din datele şi probele administrate în cauză s-a stabilit că persoanele ar fi pus la dispoziție un imobil din sectorul 3 al Capitalei, unde ar fi organizat petreceri private, identificând și contactând clienți cu care mai multe femei întrețineau relații sexuale contra cost

De asemenea, s-a reținut că, în aceeași perioadă, persoanele bănuite ar fi organizat petreceri pe raza județului Tulcea și Bulgaria, unde clienții întrețineau relații sexuale cu femei, contra cost. Totodată, s-a mai stabilit că cele șase persoane ar fi ales clienți din rândul cetățenilor străini, potenți financiar, care erau cazați la diferite unități hoteliere”, conform unui comunicat oficial al DGPMB.

Diana Constantin a avut o copilărie grea! Propria mamă a abandonat-o la orfelinat

Cu lacrimi în ochi, fosta concurentă a povestit cât de grea a fost copilăria ei. Nu a avut parte de dragostea părinților, așa cum merită orice copil, căci mama ei a lăsat-o la un centru de plasament încă de la o vârstă fragedă, iar tatăl ei nici măcar nu știa de existența ei.

A fost adoptată și abia la 13 ani a aflat că cei care au crescut-o nu sunt, de fapt, părinții ei biologici. În prezent, Diana Conctantin ține legătura și cu femeia care i-a dat viață și spune că cele mai bune prietene ele ei sunt mamele ei!

„Mama mea a fost mai mult obligată să mă lase la casa de copii. Pe tata l-am cunoscut acum doi ani. El nu ştia nimic despre mine. Bunica mea a zis că dacă eram băiat mă lua să mă crească, dacă sunt fată nu. Eu am rămas la centru de plasament când aveam patru luni. Apoi, mătuşa mea, sora mamei mele, m-a adoptat de la un an jumătate. Am crescut într-o familie în care am fost iubită şi am aflat târziu că sunt adoptată. Nu am vrut să accept lucrul acesta şi nu am fost curioasă. Eu ţin legătura cu amândouă, sunt cele mai bune prietene ale mele", a spus Diana Constantin.