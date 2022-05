AVA lansează „Upside Down” alături de You Beat, un single nou pentru piața internațională!

După ce a cucerit piața internațională cu single-ul „I've Got No Reason”, care a atins milioane de vizualizări și piesa „Divided love”, care a fost licențiată în Asia și difuzată pe marile radiouri din China, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam și Thailanda, AVA lansează melodia „Upside Down” în colaborare cu You Beat.

Noul single al AVEI, „Upside Down”, descrie relația dintre doi îndrăgostiți care sunt ca Yin și Yang.

Sunt total opuși, dar, cu toate astea se atrag tot timpul, precum extremele.

Muzica și versurile au fost realizate de către You Beat, AVA (Andreea Avarvari) și Joanna (Ioana Radu). Producția muzicală și mix & masterul stau sub semnătura lui Mihai Grecan și Dumitrescu Ionuț Alexandru.

Videoclipul reprezintă simbolistica relației, pentru că oricât ar fugi ea, el este mereu lângă aceasta. Este o luptă continuă, între cele două părți ale îndrăgostitului, una bună și una rea.

De asemenea, în cel mai recent clip al ei, AVA ne arată o nouă imagine, atât ca look, cât și ca atitudine, este un stil diferit față de ce a mai lansat și realizat până acum.

„Uneori avem zile în care ne simțim #UpsideDown. Suntem frumoși chiar și în aceste zile”, a declarat AVA despre noul ei single.

AVA este singurul artist din România, care a cântat cu cei mai mari cântăreți de la noi, printre care amintim: Smiley, Delia, Andra, Loredana, Inna, Damian Drăghici, Cătălin Crișan, Sișu, Puya, Antonia, Alex Velea, Feli, Sore, dar și mulți alții.

De asemenea, colaborările cu Connect-R pentru melodia „Emoții”, El Nino pentru „Argintiu”, piesa de debut „Fluturi în stomac” sau „Unde ești”, dar și participarea de la Vocea României din anul 2014, i-au adus artistei succesul.