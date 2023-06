AVA s-a căsătorit, iar noi avem primele imagini de la nuntă. Frumoasa artistă a plâns de fericire când s-a văzut în rochia de mireasă / EXCLUSIV

In articol:

Au bătut clopotele de nuntă în showbiz! În urmă cu doar câteva zile, AVA și soțul său, Bogdan sau Dj Kobin, așa cum este cunoscut în industria muzicală, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Cei doi au fost în culmea fericirii la slujba religioasă și au trăit cele mai emoționante clipe din viața lor. Au avut o nuntă de poveste, într-un decor de vis, iar alături de ei au fost bineînțeles, prietenii și familia.

AVA și Bogdan și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu

AVA și Bogdan, o nuntă plină de emoții

AVA, cunoscută pentru colaborările muzicale pe care le-a avut cu artiști consacrați de la noi, a îmbrăcat rochia albă de mireasă și a spus marele „DA!”.

Îndrăgita artistă a fost extrem de emoționată și a plâns de bucurie în cea mai frumoasă zi din viața sa. Deși este obișnuită să apară pe scenă în fața a mii de oameni, datorită carierei sale impresionante, se pare că acum AVA nu a mai fost la fel de stĂpână pe sine și nu a reUșit să-și stăpânească emoțiile.

„Am avut o nuntă așa cum am visat, plină de „emoții, trăiri și bucurii”, așa cum spun și în piesa mea „Emoții”. Cununia religioasă a fost emoționantă, m-a făcut să realizez cu adevărat ce înseamnă familia, iubirea și respectul. Cuvintele părintelui m-au sensibilizat și mi-au umplut inima de bucurie. Petrecerea a fost super mișto, ne-am distrat, am cântat, am dansat toată noaptea. Au fost multe momente romantice și distractive. Am avut norocul să găsim o locație de vis, cu o echipă dedicată și pregătită, pentru a ne ușura munca în cea mai frumoasă zi din viața noastră. Familia, nașii și prietenii noștri ne-au fost alături și le mulțumim tare, pentru tot!”, a mărturisit AVA, în cadrul interviului de la Știrile KanalD.

Pentru marele eveniment, artista a ales o rochie albă simplă, dar cu detalii extrem de atent lucrate, tocmai de aceea, complimentele din partea celor din jur nu au întârziat să apară. Fără doar și poate, a arătat superb în rochia de mireasă care i-a pus în evidență frumoasele trăsături.

AVA a ținut dietă înainte de marele eveniment

Îndrăgita cântăreață a recunoscut că a ținut o dietă strictă înainte de nuntă deoarece și-a dorit să arate perfect în ziua ce mare. Ava spune că a reușit să slăbeacă cu ajutorul unei diete scandinave, originară din Danemarca, mai precis, dieta Nupo. Cu ajutorul acestei diete a reușit să dea jos 7 kilograme.

„Ca orice mireasă mi-am dorit să slăbesc înainte de nuntă ca să intru în rochia de mireasă și să mă simt bine. Am reușit să slăbesc cu o dietă scandinavă, originară din Danemerca. Dieta Nupo este foarte bună și este bazată pe nutrienți, cu un deficit caloric mare. Abia aștept să ajung la greutatea dorită”, a mai spus AVA la Știrile KanalD.