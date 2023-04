"Avea o gaură, doamne ferește" Andreea Mantea nu credea că i se va întâmpla una ca asta. Ce a putut să pățească fiul ei? Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă

In articol:

Andreea Mantea este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, bruneta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, povestindu-le acestora atât despre momentele bune, cât și despre cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, căci Andreea Mantea a împărtășit cu urmăritorii din mediul online o ”peripeție” prin care a trecut de curând cu fiul ei, David. Băiatul i-a spus mamei sale de mai multe ori că părul lung deja a început să îl încurce, așa că prezentatoarea TV a luat o decizie, aceea de a-l tunde, însă nu la un salon, ci acasă.

Planul nu a funcționat până la capăt, căci într-un moment de neatenție, Andreea a stricat totul, însă pentru a rezolva situația, aceasta l-a trimis pe fiul ei la un salon profesional, pentru a-i îndrepta frizura.

„Știți ce am făcut ieri?! Doamne ferește, dar nu i-am făcut poză, n-am cum să vă arăt plus că oricum s-ar supăra pe mine.(...) Mi-a zis că îi intră părul în ochi și că el nu mai suportă, că nu poate să facă sport, pentru că transpiră, și că i se udă părul, și că stă leoarcă, și că s-a săturat. Ce credeți că am făcut?! Am luat mașina de tuns, l-am băgat în cadă și am început și la un moment dat el îmi povestea ceva. (...) Și dintr-o dată (n.red. s-a întors la ea), când eu eram cu mașina în părul lui. Norocul lui a fost că are aici, în creștetul capului, un vârtej.(...) Avea o gaură, nu avea cum să vadă, dar el nu avea cum să vadă. Și-a dat seama după fața mea.(...) Doamne ferește, bine că nu putea să se vadă la spate. Nenorocire! Astăzi l-am trimis la îndreptat, arată îngrozitor, groaznic arată.(...) Doamne ce rău îmi pare, știți cum arată?!”, a spus Andreea Mantea, pe rețelele de socializare.

Andreea Mantea, despre relația pe care o are cu fiul ei, David

Nu de mult, în cadrul unui interviu, Andreea Mantea a vorbit despre relația pe care o are cu fiul ei, David, iar prezentatoarea TV a dezvăluit că, de când băiatul a crescut, acesta a început să fie extrem de protector și grijuliu cu ea, ba chiar îi face observații mamei sale, atunci când abordează unele ținute mai îndrăznețe.

„Mi-a scris și acum (n.r. la evenimentul de lansare a postului Kanal D2) că de ce nu am ajuns acasă. I-am zis că am un eveniment în această seară și mi-a comunicat că lui nu îi plac evenimentele astea, că sunt prea dese. Am mai avut noi o filmare la Kanal D, săptămâna trecută. Deci am lipsit săptămâna trecută și săptămâna asta și mi-a zis că nu-i plac, că sunt prea dese. I-am filmat un pic de aici și mi-a zis că ce gălăgie este și că nu crede că sunt la eveniment, crede că sunt în club. I-am filmat scena, cum vorbea domnul Ugur( nr. Ugur Yesil CEO Kanal D) și îmi zice: Aaa, e șeful meu. Știți că el a jucat în serialul „Strada Speranței” și a zis că e șeful lui pe scenă și că mă crede. Eu activez într-un MLM și în acest MLM sunt foarte multe fete. Aceste fete îl adoră, aceste fete vin la mine acasă și, stăm până târziu, după ce ne facem treaba, și stăm vorbim, bârfim, povestim și ne place să ieșim. I se pune pe inimă. Ce îmi trebuie mie să mă duc la club, de ce sunt decoltată, de ce mă îmbrac nu știu cum, unde mă duc, cu cine vorbesc, cine îmi scrie. Numai așa este”, a mărturisit Andreea Mantea, pentru ego.ro.

Andreea Mantea și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]