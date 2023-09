„Aveam acest gând de vreun an” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au amânat decizia luni la rând, dar acum totul este clar. Prezentatoarea TV a vrut să fie prima care le dă vestea fanilor: „Nu e un proces tocmai simplu”

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt căsătoriți de 12 ani și formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Ei bine, după atâția ani de relație, se pare că cei doi au simțit nevoia de o schimbare și, după ce au analizat situația mult timp, au decis, într-un final, să își scoată casa la vânzare.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu vor să se mute în casă nouă

Soția prezentatorului nu s-a mai putut abține și le-a dat vestea fanilor ei din mediul online. Pe pagina ei de Facebook, Cristina Șișcanu a povestit că spațiul din casa în care locuiește, în prezent, alături de familie, este destul de mic, așa că ea și partenerul ei de viață s-au hotărât să își vândă locuința, pentru a se muta într-o locație mai spațioasă. De asemenea, vedeta a mai povestit că, în ultimii doi ani, casa a tot fost renovată și în prezent, arată foarte bine, căci este utilată și mobilată într-un mod luxos, însă familia lor este una numeroasă, așa că Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-au conformat nevoilor și, în curând, își vor scoate locuința la vânzare și vor căuta o alta, în care să se mute.

Citește și: „Am «zburat» cu fața de asfalt” Cristina Șișcanu a fost victima unui accident teribil de motocicletă! Cu ce probleme a rămas în prezent?! Nu a uitat nici acum prin ce a trecut pe când era doar un copil

„Vreau să fac un anunț important, și anume că ne vindem casa în care stăm, pentru că vrem să ne mutăm în una care să fie un pic mai mare decât asta. Și asta e destul de spațioasă, luminoasă, cu camere mari, cu băi mari, cu spații de depozitare multe, însă nevoile noastre cer o casă un pic mai mare, și ne-am hotărât. Avem acest gând de vreun an de zile, acum însă vom trece și la acțiune. Și da, nu e un proces așa, tocmai simplu, sau poate fi simplu- mă refer la partea cu mutatul, în mod special, că asta cu vândutul casei să zicem că nu-i așa complicat. Oricum nu luăm nimic din casă, doar lucrurile personale: haine, acte, cam astea. În rest, nimic, mai ales că în ultimii doi ani am tot renovat prin ea: și baia de jos, și bucătăria este nou-nouță, după ultimele standarde moderne, camera de jos. care-i camera lui Filip, am eu dressingul meu care este făcut dintr-o mobilă așa, deosebită, livingul l-ați văzut, că m-ați tot întrebat. În fine, ideea este că ne-am hotărât și ne vom ocupa în perioada următoare de vânzarea casei și apoi, evident că trebuie să ne și mutăm undeva. Așa că urați-ne succes!”, a povestit Cristina Șișcanu într-un filmuleț postat pe pagina ei de Facebook.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Ce a apărut în Portul Constanța după atacurile Rusiei de la granița României. FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „Se vaită de dureri” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au ajuns la spital cu fiica lor! Au fost sunați de la școală, după ce Petra a început să se simtă rău. Ce le-au spus medicii?

Cristina Șișcanu a dezvăluit că ea și Mădălin Ionescu vor să își vândă casa [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu le-a dat replica celor care au întrebat-o dacă divorțează

În ultima perioadă, în jurul Cristinei Șișcanu și al lui Mădălin Ionescu au planat mai multe zvonuri, potrivit cărora cei doi au urma să divorțeze. În cele din urmă, soția prezentatorului TV nu a mai rezistat și a vrut să spună tot adevărul despre această situație, dezvăluind că aceste informații sunt total eronate și că ea este extrem de fericită alături de Mădălin Ionescu. În plus, vedeta a declarat că nu ar sta niciodată într-o relație doar de ochii lumii și că, dacă mariajul ei nu ar mai funcționa, cu siguranță ar alege să se despartă de soțul ei.

Citeste si: „A fost la mine. Mie îmi este teamă ca nu cumva ea să fi pus totul la cale cu Daniel. A fost un plan de-al lor premeditat.” Dana Roba, mărturisiri neașteptate despre mama lui Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 9 septembrie 2023. Sărbătoare importantă sâmbătă! Tradiții și obiceiuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, motivul real pentru care nu a mai apărut în seriale TV: "Toate lucrurile astea m-au consumat foarte mult". Cum a reacționat când i s-a spus că nu există niciun rol pentru ea- radioimpuls.ro

Citește și: ”După o fază emoțională” Ce se întâmplă de câteva zile cu fiul lui Mădălin Ionescu,. Prezentatorul nu a închis un ochi de grija lui Filip

„ Nu poți să pierzi din viața ta dacă tu nu mai ești fericit cu partenerul tău. Să stai pentru cine, să mimezi în fața cui? În fața lumii că ce? Pe bune, oameni buni, suntem în anul 2023, nu mai este o rușine să te desparți. Asta ar fi o prostie, dacă nu mai merg lucrurile, dacă nu te mai înțelegi cu partenerul. Nu există alte situații la noi care dacă nu ne-am mai dori să stăm unul alături de celălalt cumva să ne împiedice să ne despărțim și că trebuie să stăm împreună ca să ce? Este fix o mare prostie. Eu nu am de ce să mimez nicio fericire în fața nimănui. Dacă nu m-aș mai înțelege cu soțul și, doamne ferește, n-am mai vrea să fim împreună, n-am mai fi, n-am mai sta să mimez fericirea în fața lumii. Eu nu sunt genul de persoană care să trăiască pentru lume și oricum mi se pare o prostie mai ales în zona asta, să nu te desparți că ce o să zică lumea. Astea sunt chestii extrem de perimate. (...)”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.