„Aveam impresia că se învinețește la față” Marinela Mavrodin și-a dus de urgență fiul la spital. Ce s-a întâmplat cu cel mic: „M-am speriat de moarte”

Marinela Mavrodin a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu mai puțin de o lună, în data de 18 februarie. Blondina nu a avut o naștere deloc ușoară, întrucât a fost nevoită să facă cezariană de urgență, în urma unor complicații.

Din păcate, perioada dificilă nu a trecut, astfel că tânăra mămică a ajuns la spital cu micuțul Matthias Andrei.

Marinela Mavrodin a ajuns de urgență la spital cu fiul său

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” încearcă să învețe din mers „meseria” de mamă, însă se confruntă și cu probleme pe care nu le poate rezolva. Tânăra a trecut prin momente de neimaginat, motiv pentru care a ajuns la urgențe cu bebelușul.

Marinela Mavrodin a devenit de curând mamă și încearcă să învețe nevoile bebelușului său din mers. Deși este tânără, blondina se ocupă impecabil de fiul său, oferindu-i toată atenția și grija. Vedeta a trecut prin clipe dificile de când i-a dat viață băiețelului, inclusiv nașterea a fost una cu probleme, însă Marinela nu se lasă bătută și luptă pentru ca cel mic să nu ducă lipsă de nimic.

Tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți, inclusiv mămici care nu ezită să ceară sau să împărtășească sfaturi valoroase.

Tânăra postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa de zi cu zi.

De această dată, într-un vlog postat pe contul său de YouTube, blondina și-a speriat fanii după ce i-a anunțat că a ajuns la urgențe cu Matthias Andrei. Vedeta a povestit că i-au apărut bebelușului niște bubițe pe față, motiv pentru care a tras o sperietură de proporții. Aceasta a mărturisit, mai apoi, că totul este în regulă, însă a fost foarte panicată.

„ De două zile au început colicii. Aseară am mers la urgențe, m-am speriat destul de tare pentru că i-au apărut niște bubițe pe față. Mi-a explicat doamna doctor că se numește „spuzeala bebelușului” și că se poate întâmpla și că nu este nicio problemă, doar că eu m-am speriat foarte tare. El avea și foarte multe secreții pe năsuc, nu putea să mai respire și din cauza colicilor se strângea foarte tare și aveam senzația că se învinețește la față. Am tras o sperietură aseară, am zis că înnebunesc. M-am dus direct la urgențe să vedem dacă este bine și am făcut un control de rutină, pentru că nu mai făcusem de 5-6 zile. Recunosc, sunt puțin panicată”, a povestit tânăra într-un vlog.

