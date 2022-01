Avem dovada că Simina și Alex Zănoagă s-au împăcat. Cum au fost surprinși în urmă cu puțin timp, în timpul unei transmisiuni live: "Ia uite"

In articol:

Pauză luată s-a dovedit a fi una benefică pentru Simina și Alex Zănoagă. Foștii concurenți de la "Puterea Dragostei" au fost surprinși împreună cu puțin timp în urmă, în cadrul unei transmisiuni live pe TikTok.

Cei doi s-au privit insistent și au glumit în mediul online, semn că lucrurile au luat o întorsătură bună în căsnicia lor.

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au împăcat

Simina și Alex Zănoagă au decis să lase în trecut neînțelegerile din cuplu și au intrat live pe rețelele de socializare, unde chiar au acceptat provocarea de a se confrunta în cadrul unui joc. Dacă acum câteva zile ambii declarau că relația lor s-a răcit și nu mai este la fel ca la început, se pare că totul se îndreaptă spre bine, căci foștii concurenți de la "Puterea Dragostei" au decis să își mai dea o șansă.

Ba mai mult, Simina chiar i-a dat o provocare de zile mari soțului ei, după ce a câștigat detașat în fața lui, pe TikTok:

Simina și Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură TikTok]

"Alex Zănoagă: Dar ce provocare trebuie să fac?

Simina: Ți-am zis că te bat? Auzi, să faci 30 de flotări vreau de data asta!", i-a spus Simina lui Alex, în timpul live-ului. Din cadrul transmisiunii nu a lipsit nici Dominic, fiul celor doi, care se afla în acel moment la tatăl lui: "Ia uite, ce râde Domi!", se aude pe înregistrare.

Simina și Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură TikTok]

Simina și Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură TikTok]

Simina și Alex Zănoagă au stat separați, timp de câteva zile

Simina și Alex au recunoscut că au avut unele probleme în căsnicie, în ultimele luni. Chiar dacă tânărul a plecat de acasă și pentru puțin timp nu au mai locuit împreună, acum ambii sunt dispuși să lase orgoliile deoparte și să revină la sentimente mai bune, de dragul familiei pe care și-au întemeiat-o: "Este adevărat, au existat o serie de certuri între noi. Am fost supărați din motive pe care încă nu le pot spune. Eu am plecat de acasă! Am stat separați câteva zile. Toți știu că noi locuiam de aproape un an într-un apartament în Militari, renunțasem la a mai sta împreună cu părinții mei.

Astfel că, atunci când ne-am certat, am luat decizia ca eu să mă duc în casa alor mei, iar Simina să rămână la apartament. A fost o perioadă dificilă pentru amândoi, însă, acum, încet, încet, sper ca totul să revină la normal. De ieri, ne-am împăcat cât de cât, de dragul lui Dominic, în special. Avem un copil împreună, pe care ambii îl iubim ca pe ochii din cap, în plus, și între noi sunt sentimente puternice. Vom vedea ce va urma! Acum, repet, încercăm să fim iar ca înainte.", a declarat Alex Zănoagă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

