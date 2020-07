In articol:

Chiar dacă, propriu-zis, Manuela de la ”Puterea Dragostei” și Loredana Chivu nu au apucat să se bată, schimbul lor de replici fiind însă unul departe de a fi potrivit unor domnișoare cu maniere alese, de-a lungul serii, cele două au fost insoțite în fiecare moment de bodyguarzi.

Citeste si: Loredana Chivu, în ipostaze greu de imaginat, la mare! Abia se ținea pe picioare. Ce a pățit blondina?

Citeste si: Scandal cu bodyguarzi, în club, în Mamaia! Manuela de la ”Puterea Dragostei” și Loredana Chivu s-au încăierat

Citeste si: Moment incredibil pentru fanii emisiunii Puterea Dragostei! Manuela a fost cerută în căsătorie într-o emisiune!

În exclusivitate, WOWbiz.ro a pus mâna pe filmările care demonstrează că încăierarea diontre cele două dive a fost una cât se poate de serioasă, motiv pentru care, de altfel, de-a lungul întregii nopți, atât Manuela de la ”Puterea Dragostei”, cât și Loredana Chivu au fost însoțite, tot timpul, de bodyguarzi. ”Nu ne-au dat afară, Loredana s-a dus la masa ei, eu am rămas la a mea. Dar ne-am pus câte doi bodyguarzi ca să nu se mai întâmple nimic. Nu pot să spun că m-am mai distrat seara aia, că nu mi-a picat bine scandalul, mai ales că eram nevinovată”, ne-a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”. Mai mult, acum, filmările care dovedesc că încăierarea – negată de Loredana Chivu – chiar a avut loc, iar câțiva bodyguarzi au fost plasați alături de cele două au ajuns în posesia WOWbiz.ro.

Și, din ceea ce se observă în filmări, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a fost nevoită, după incidentul cu Loredana Chivu, să se distreze în compania agenților de pază toată seara, ea fiind, la un moment dat, ironizată chiar și de amicele sale pentru asta. Mai mult chiar, în câteva cadre mai îndepărtate poate fi văzută și Loredana Chivu, păzită și ea, la rândul ei, de un solid bodyguard, pentru ca incidentul să nu se repede și, mai grav, să nu degenereze mai tare decât s-a petrecut.

Manuela de la ”Puterea Dragostei” a reucnoscut incidentul, Loredana Chivu crede că e victima unei manevre

”Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea. M-am ridicat de la masă și acolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc (râde, n. red.)”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

”Nu mă interesează subiectul, eu nu le cunosc pe acele fete, nu le-am văzut vreodată și nici nu vreau vreo asociere cu ele, însă este clar că există cineva care voia atenție. Lucrurile au stat cu totul diferit, dar...Din punctul meu de vedere este exagerat și, de aceea, consider că fiecare trebuie să își vadă de treaba lui. nu îmi doresc să vorbesc mai mult. Nu înțeleg ce caută în presă cineva, care a doua zi m-a sunat să lămurească situația, iar materialul să apară apoi într-o altă formă o săptămână mai târziu. Este clar că la mijloc este vorba de o dorință de a atrage atenția, însă repet, nu mă interesează să mă asociez cu nimeni, îmi văd de viața mea, nu îmi spăl rufele în public niciodată”, a declarat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva luni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor. Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.