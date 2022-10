Avem imaginile cu Simona Halep din ziua în care a primit rezultatele analizelor! Vizibil abătută, a mers direct la o clinică privată

In articol:

Simona Halep trece prin momente grele, asta după ce a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, mai precis cu Roxadustat. Chiar tenismena a făcut anunțul privind acest aspect, explicându-le fanilor săi că rezultatul analizelor a șocat-o, știind că nu a folosit niciodată astfel de substanțe, motiv pentru care a precizat că vrea să facă dreptate în acest caz și să demonstreze că nu este real.

La scurt timp după ce a aflat că în sânge i-a ieșit o cantitate mică de Roxadustat, conform rezultatelor obținute după ce a efectuat testul pentru dopaj pentru US Open, Simona Halep a mers la o clinică privată din Capitală, cel mai probabil pentru a reface analizele, drept dovadă stând chiar imaginile surprinse de paparazzii WOWbiz.ro.

Pe imagini se poate observa că sportiva este abătută și gânditoare, fiind evident faptul că situația prin care trece este una delicată.

De precizat este că, Simona Halep nu a mers singură la unitatea spitalicească, ci însoțită de un bărbat și o femeie. Tenismena a stat mai mult timp în interiorul clinicii, ieșind apoi și îndreptându-se spre bolidul de lux.

Declarațiile Simonei Halep, după rezultatul analizelor

Simona Halep a primit o notificare prin intermediul căreia a fost anunțată că a fost testată pozitiv cu Roxadustat, o substanță interzisă, care în mod normal se administrează împotriva anemiei și care poate spori performanțele sportivilor, fiind inclusă

pe lista substanțelor interzise.

Bineînțeles că, Simona Halep a venit cu primele declarații legate de acest subiect, spunând că este șocată de rezultatul testului, cu precizarea că va face tot ce îi stă în putință pentru a demonstra că rezultatul este unul greșit.

„ Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani ”, a scris Simona Halep, pe internet.