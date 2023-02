„Avem încă doi copilași, avem 4 copii” Mama Geta, bunică de patru ori? A luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimele dezvăluiri, fix înainte ca Ileana Sterp să nască pentru a doua oară

In articol:

Mama geta se simte cea mai împlinită și fericită femeie atunci când se află în preajma nepoților și copiilor ei. În prezent are doi nepoți, iar încă unul este pe cale să vină pe lume, pentru că Ileana Sterp se apropie cu pași repezi de ziua în care va deveni mămică pentru a doară oară.

Recent, însă, mama lui Culiță Sterp a dat de înțeles că are 4 copilași, și nu 3. Iată despre ce este vorba!

Culiță Sterp și partenera sa au fost în vacanță la munte pentru câteva zile, însă ieri a venit momentul să se întoarcă acasă, așa că i-a făcut și mamei Geta o vizită, alături de fiul lui, Milan, sora sa, Ileana, dar și micuța Carla. Aflată în mașină, pe bancheta din spate, alături de cei doi nepoți ai săi, mama Geta a menționat că are 4 copii, și nu doi, așa cum este deja de la sine înțeles. În acel moment, și-a explicat afirmația, arătându-le fanilor săi că, pe lângă cei doi nepoți pe care îi are în preajmă, mai are și două păpuși. Fanii s-au gândit cumva dacă mama Geta, într-adevăr, a ținut să facă o glumă sau dacă a încercat să mascheze un adevăr spus în glumă, după ce a luat-o gura pe dinainte.

Mama Geta va avea 4 nepoți?

În acest caz, având în vedere că Ileana Sterp este deja însărcinată și se apropie de termen cu pași repezi, în ecuație ar mai intra fie Denisa Coțolan, iubita lui Iancu, fie iubita lui Culiță Sterp. Până la proba contrarie, cert este faptul că, în curând, mama Geta va deveni bunică pentru a treia oară, după ce fiica sa cea mare, Ileana, va da naștere celui de-al doilea copil.

„Dragii mei, cât sunt de frumoși. Avem încă doi copilași, avem 4 copii, ia uite aici. Câți copii avem aici.”, a spus Mama Geta, fericită că îi are alături pe nepoții și doi dintre copiii ei.