Avem listele pentru Moș Crăciun de la cele mai iubite vedete! Ce pretenții de cadouri au celebritățile? "Am fost foarte cuminte" | EXCLUSIV

Moș Crăciun cu plete dalbe, a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la vedete românești.

Marcela Fota merită daruri multe

Dar cât de cuminți au fost celebritățile anul acesta? Cuminți sau mai puțin cuminți, vedetele și-au făcut deja lista și așteaptă cadouri care mai de care mai surprinzătoare. Iată ce așteaptă celebritățile tale favorite sub brad.

Marcela Fota a fost tare cuminte și lista e lungă de tot. Ba chiar artista susține că merită daruri multe și de calitate. Oare Moșul e de aceeași părere? Deși și-a primit deja cadoul de la iubitul tinerel, artista mai așteaptă.

"Ce consideră Moș Crăciun că merit, adică multe, eu merit multe. Am fost foarte cuminte și sunt convinsă că moșul va ține cont de acest aspect.", a dezvăluit Marcela Fota, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bursucu, misiune imposibilă pentru Moș Crăciun

Bursucu i-a cam dat bătăi de cap anul acesta Moșului. Vrea ceva...altceva. WOWbiz a aflat despre dorința lui inedită și vă dezvăluim și vouă. Pe lângă cadoul cu pricina, Bursucu mai vrea și alte obiecte.

"Ce vreau eu nu se poate pune sub brad, că e și mare și...Lasă să aducă ce știe el. De la o vârstă...Eu am o vorbă. Sănătate vrem de la Dumnezeu, Moș Crăciun să ne aducă niște lucruri să ne bucurăm de ele, o brățărică, un cesuleț, o ceva. Așa că de la o vârstă mămică, dacă îți aduce sănătate, că am ajuns la vorba colegilor, e mai bună decât toate. Acum sincer, două trei brățări, un ceas. Nu știu dacă aude Moșul, dar faceți voi tot posibilul.", a declarat Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Denise Rifai vrea bijuterii

Denise Rifai este foarte superstițioasă în ceea ce privește dezvăluitul dorințelor, așa că am aflat cu greu ce vrea să găsească anul acesta sub brad. Totuși, răspunsul a fost demn de o doamnă care știe ce înseamnă eleganța și rafinamentul.

"Dorințele nu se dezvăluie, pentru a fi îndeplinite. Dar, uite, îți spun că aș vrea să primesc o bijuterie mi-aș dori.", a mărturisit Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Otilia Bilionera nu mai pune preț pe lucruri materiale

Otilia Bilionera este o tipă modestă, iar viața a învățat-o că lucrurile materiale sunt mai prejos decât valorile adevărate. Deși este învățată cu luxul și opulența, artista preferă să îi știe pe cei dragi bine, apoi restul vin de la sine.

"Îmi doresc să fiu sănătoasă și să fiu mereu așa determinată și oricâte probleme și greutăți aș avea să fiu în stare să le duc la capăt. Familia mea să fie bine. Nu pot să zic că îmi doresc o geantă, dă-o naibii de geantă. Dacă nu ești sănătoasă, nu te poți bucura de geantă.", a precizat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Emilia Ghinescu are tot ce își dorește

Emilia Ghinescu este vedeta care a spus că ea are tot! Pentru ea, ce ține de lucruri materiale, își cumpără singură. Adevărata provocare este de a face cadouri, nu de a primi, așa că pe asta pune preț cu adevărat.

"Eu nu îmi doresc lucruri anume, pentru că eu am. Tot ce mi-am dorit, în general, mi-am cumpărat singură. Atunci când vreau ceva îmi iau, dar îmi place foarte mult să fac cadouri celor din apropierea mea, celor dragi mie. Deci, pentru mine va fi o provocare să văd ce le iau anul acesta, mai bun decât ce primesc eu.", a spus Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

