In articol:

Devine tot mai complicat pentru români, mai ales pentru cei în vârstă, să iasă din casă fără să riște o amendă. Reglementările legate de declarațiile pe proprie răspundere nu sunt foarte clare și de multe ori lasă la latitudinea agentului din stradă să judece situația.

În urmă cu câteva zile, Poliția Română a răspuns pe contul de soicalizare la întrebarea dacă se poate schimba data de pe declarație în situația în care motivul ieșirii din casă și traseul rămân neschimbate. Mai precis, dacă se poate tăia cu pixul data anterioară și completată o altă dată.

Poliția Română: ”Da, dacă nu se schimbă traseul”

Răspunsul Poliției a fost destul de clar: ”Da, în măsura în care este evidentă data pentru care este completată declarația respectivă iar motivele deplasării și traseul rămân neschimbate”, se arată pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Citeste si: Dani Mocanu s-a ”lipit” iar de un scandal cu polițiștii! A încasat o amendă zdravănă, dar tot nu se cumințește! ”Să-și ceară scuze!”

Citeste si: Cum si unde se platesc amenzile primite pentru nerespectarea masurilor dispuse pe durata starii de urgenta

Printre comentariile la postarea Poliției se află și unul al unei tinere din Piatra Neamț care susține că a primit amendă exact din aceast cauză.

Mihaela din Piatra Neamț: ”Mi s-a spus că nu arată estetic și e incorectă”

”Și eu am primit acum câteva zile amendă pentru treaba asta (am tăiat data anterioară și am pus o altă dată corectă). Am primit ca răspuns că nu arată estetic, e incorectă... Cum ar trebui să procedez? Ar trebui să mi se înapoieze banii, nu? Sunteți extraordinari, numai la noi se poate da mai multe amenzi decât ajutor”, a scris Mihaela M.

O altă sitauție asemănătoare, mediatizată în urmă cu câteva săptămâni, este cea a lui Marian din Slatina, amendat pentru că a modificat data, respectiv din 25 a făcut 26.

Marian din Slatina: ”Ne-a amendat pentru că am greșit data și am modificiat-o”

”A luat cineva amendă pentru declarația pe proprie răspundere? Noi am reușit. Da, amândoi. Și eu și Marian. 200 ron+200 ron. Deci în Slatina, nu este de glumă. Marian a luat amenda că a greșit data și a modificat-o. (Din 25 a făcut 26). Știți, momentul ăla când nu știi în ce dată ești …tuturor cred că ni s-a întâmplat măcar o dată. Eu am luat amenda că am avut declarația pe verso. Deci fiecare persoană, foaie separată. Ne-a oprit, am tras pe dreapta, am arătat buletinul și declarația pe geam (evitarea contactului). Ne-a spus să deschidem geamul, i-am spus că nu merge ( e blocat cel de la șofer) și apoi și-a scos telefonul să fotografieze declartiile și buletinele. A făcut mai multe poze și ne-a spus să rămânem la mașină pentru amendă. Și a plecat la alte mașini. Prima dată, ne-a oprit cu mască și mănuși. Când a luat buletinele( nu știu de ce le-a mai făcut poza), fară mănuși, masca jos… Și i-am zis: „Știti, ar trebui să aveți masca și mănuși și să stam la distanta..asta zicea președintele la știri”, pe un ton calm, oricum se vedea că nu am cu cine să mă înțeleg, că nu asculta. Era croită să dea amenzi”, a povestit o tânără din Slatina pe contul ei de socializare, în urmă cu o lună.