Avertisment despre marele cutremur care o să vină! Seismologul Gheorghe Mărmureanu știe când va avea loc: “Atenție în ce blocuri locuiți”

Gheorghe Mărmureanu [Sursa foto: Facebook] 23:01, aug 11, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Gheorghe Mărmureanu, seismolog și director onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP) a declarat că România nu va scăpa de marele cutremur, dar activitatea seismică din ultima perioadă este extrem de benefică.

“ Cutremurele din ultima perioadă sunt fenomene tectonice firești. Ar fi bine să fie mai multe, pentru că astfel se descarcă sistemul în zona în care au loc. Sunt mii de seisme care au loc anual în lume. Zilnic au loc astfel de evenimente în anumite țări, cum este Japonia, de exemplu. Dar la un moment dat vine și cutremurul cel mare, de asta nu scăpăm”, a spus Gheorghe Mărmureanu.

Citeste si: Un avion s-a prăbuşit pe un câmp din Chitila! Două persoane au fost transportate la spital VIDEO UPDATE

Mai mult, renumitul seismolog a declarat că următorul mare cutremur în România ar putea avea peste 7 grade Richer.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

“ În statistica noastră făcută cam de la 1700, marile cutremure au loc odată la 100 de ani. Dar cutremurele nu au loc când vrem noi. Nu putem știi exact ziua și luna. Dar putem stabili anul când va avea loc, plus – minus un an. În 1977, acel cutremur nu era în statistica normală. A fost un cutremur care nu s-a putut definitiva în 1940. Așadar, un alt mare cutremur va avea loc în 2040, plus – minus un an, adică la 100 de ani de la cel din 1940. ” a mai declarat directorul INFP.

Cutremur de mare adâncime [Sursa foto: PixaBay]

Marele cutremur va avea loc în 2040

Gheorghe Mărmureanu a prezis și data aproximativă când România va fi lovită de un nou mare cutremur. Tot seimologul a mai spus și că marile cutremure au avut loc din 100 în 100 de ani.

Citeste si: România s-a zguduit azi noapte! Două cutremure s-au produs luni dimineață

„ A fost cel din 1738, apoi, la fix 100 de ani a urmat cel din 1838, ulterior cel din 1940. Uitați-vă că cele mai mari trei cutremure au avut loc la 100 de ani. Pe lângă acestea, au mai fost și altele, cum este cel din 1802, cel mai mare posibil de la noi, cu epicentrul în Vrancea, și cu o magnitudine de 7,9 grade, care s-a simțit de la Moscova până la Cairo. Aș vrea ca următorul mare cutremur să fie foarte adânc. […] Mare atenție în ce blocuri locuiți, în ce fel de case, și ce faceți în ele. Sunt și blocuri noi care au mari probleme! ” a încheiat renumitul seimolog.