"Aveți grijă pe cine vă irosiți timpul!" Theo Rose, în lacrimi! Artista a vrut ca fanii să știe de la ea asta: "Cu lucrul ăsta am plecat și mi-am dorit să vi-l spun"

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, cu o carieră strălucitoare în muzica și, mai nou, este și actriță.

Pentru tot ce are acum și pentru cine este, viitoarea mămică a showbiz-ului românesc s-a pregătit încă de la o vârstă fragedă, iar acum culege roadele muncii sale.

Theo Rose, impresionată de Jessie J

Însă, pe lângă muncă, Theo Rose spune că și inspirația venită de la cea pe care și-a luat-o ca reper a ajutat-o enorm.

Iar seara trecută, fiind la un concert de ale cântăreței, a constatat că timpul pe care l-a alocat urmăririi artistei internaționale nu a fost o pierdere, căci s-a convins că nu putea să-și ia un reper mai bun în viață.

"V-am zis că am fost aseară la Jessie J la concert. Bă, atâta am înțeles, adică eu cu asta am plecat, ăsta e cel mai important lucru cu care am plecat și pe care mi-am dorit să vi-l spun. Aveți grijă ce idoli vă alegeți, pe cine vă irosiți timpul ăsta petrecut online, că mare parte din el e un timp irosit, chiar și la mine, eu stau o grămadă pe dracu ăsta de telefon. Dar dacă e ceva ce nu o să regret niciodată e că în copilărie am petrecut săptămâni întregi studiind-o pe Jessie J, căutând absolut orice material cu ea existent online...”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Despre ceea ce a trăit fiind parte din publicul lui Jessie J, Theo Rose a avut numai cuvinte de laudă la dresa vedetei de peste hotare.

Plus că, notează ea, nu crede că este o coincidență faptul că îi este reper în viață, dar și că ambele așteaptă să devină mame în același timp.

”Bă, aseară am trecut prin toate stările cu ea împreună. Pe lângă faptul că e coincidența asta cu sarcina, am fost mândră de ea, adică mândră rău. N-am auzit așa performance live, improvizat, adică erau repetate piesele, dar mult din ce făcea ea era pe loc. Atât de spontană, atât de amuzantă, caterincă, sinceră, reală, adevărată. Am bocit în ultimul fel și dacă nu erau oameni în jurul meu boceam tare, cu sunet, de la început până la sfârșit, așa tare m-am bucurat pentru ea. Eu sunt mândră de idolul pe care mi l-am ales, asta zic”, a mai spus artista.

De altfel, ea a recunoscut că, dacă în cazul ei emoția a avut la bază respectul și admirația pe care i le poartă lui Jessie J și pentru că visa de mult timp la un asemenea moment, se pare că și bărbații plâng câteodată.

Când Jessie J a interpretat cântecul pe care l-a compus pentru copilul ei, Anghel și Theo, emoționați fiind că în curând își vor cunoaște și el bebelușul, au plâns cot la cot cu gândul la viitor.

”Pentru mine a fost mereu cea mai tare. Și așa rămâne. Toți ne găsim într-o lume un om pe care să-l iubim, admirăm, pe care să-l urmăm în unele privințe și care să ne inspire. Ea e omul meu și al tuturor oamenilor. I-a scris o piesă copilului ei. Plângeam și eu și Anghel”, a concluzionat viitoarea mămică a showbiz-ului românesc.