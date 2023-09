Avocata Carmen Obârșanu, noi detalii în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian: "Acum așteptăm răspunsul". Ce decizie a luat familia artistului | EXCLUSIV

In articol:

Familia lui Petrică Mîțu Stoian continuă demersurile pentru a afla cine sunt vinovații în cazul morții marelui artist.

În urmă cu doar câteva luni, medicii legiști au realizat un nou raport de expertiză în ceea ce privește cauzele decesului interpretului de muzică populară, iar astfel s-a stabilit că decesul s-a produs din cauza unei afecțiuni pulmonare, afecțiune pe care nimeni nu ar fi putut să o identifice înainte de tratamentul din camera hiperbară.

Dezvăluirile au fost făcute la acel moment de către Carmen Obârșanu, avocata angajată de surorile lui Petrică Mîțu Stoian. Aceasta ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce scria în raportul de medicină legală al experților de la Timișoara. Avocata familiei artistului și Parchetul au luat o nouă decizie după ce a apărut raportul și au depus o serie de obiecțiuni.

Carmen Obârșanu a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit care sunt următoarele demersuri pe care familia le-a luat, după ce a fost încheiat raportul de expertiză medico – legală de la Timișoara.

Carmen Obârșanu, noi detalii în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian

Aceasta ne-a explicat care este procedura, dar și ce urmează să se întâmple.

În luna iunie, medicii legiști au venit cu noi concluzii în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian. La aproape doi ani de la decesul marelui artist, familia și oamenii legii fac în continuare demersuri pentru a afla cine a fost vinovat pentru decesul marelui interpret de muzică populară.

În raportul legiștilor de la Timișoara, s-a stabilit faptul că clinica în care s-a realizat tratamentul din camera hiperbară nu a avut nicio vină, iar decesul s-a produs din cauza unei afecțiuni la plămâni, pe care nimeni nu a putut să o detecteze înainte de tratamentul pe care artistul l-a făcut în camera hiperbară.

În urma acestui rezultat, atât Parchetul, cât și avocata familiei lui Petrică Mîțu Stoian au depus o serie de obiecțiuni, iar acum se așteaptă răspunsul instanței.

"Atât eu, cât și Parchetul am făcut obiecțiuni la raportul de expertiză, pentru că raportul acesta de expertiză pe care ni l-a dat laboratorul INML Timișoara pur și simplu este sfidător. Nu poți să spui că s-a făcut totul ca la carte.

Păi dacă ei au văzut că este un om bolnav, cu o boală acută, bronho – pneumonia aceea era acută, se auzea plămânul cum hârâia, de ce l-au mai băgat în camera hiperbară?! Foițele acelea ale plămânului erau foarte fiabile, se puteau rupe oricând, deci era clar. Deci culpa cui este?!

Așa că am făcut cu toții obiecțiuni, iar acum așteptăm răspunsul la obiecțiuni", a explicat Carmen Obârșanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Ce spune medicii legiști despre cauzele morții lui Petrică Mîțu Stoian

În luna iunie a acestui an, jurnaliștii WOWbiz.ro au dezvăluit, în exclusivitate, noi detalii privind cauzele morții lui Petrică Mîțu Stoian. Raportul realizat de medicii legiști de la Timișoara arăta că artistul a murit în urma unei afecțiuni pulmonare, pe care nimeni nu ar fi putut să o depisteze înainte de tratamentu din camera hiperbară. La acel moment, Carmen Onârșanu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a spus ce concluzii au tras medicii legiști.

Potrivit raportului, clinica în care artistul a făcut tratamentul din camera hiperbară nu are nicio vină, iar terapia a fost realizată corect.

"Au stabilit acum experții de la Timișoara că a murit din cauza lui. Adică clinica nu a greșit, i s-a făcut corect terapia în camera hiperbarică.

Spun că a fost normal că nu a fost investigat înainte și am întrebat și eu, pentru că eu am făcut obiecțiuni la raportul de expertiză, am întrebat polițistul dacă doctorul a făcut obiecțiuni și mi-a spus că este secret(...) A murit pentru că a avut bronhopneumonie și bronhopneumonia nu poate să fie depistată de medic la control. Așa a răspuns Institutul de Medicină Legală de la Timișoara", a explicat Carmen Obârșanu, pentru WOWbiz.ro.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Petrică Mîțu Stoian a murit în urmă cu aproape doi ani

Petrică Mîțu Stoian a murit în urmă cu aproape doi ani. În urma decesului artistului s-a deschis o anchetă, dar și un dosar penal pentru a se stabili cauzele morții. Îndrăgitul interpret de muzică populară a ajuns de urgență la Spitalul din Reșița, acolo unde și-a dat și ultima suflare.

În data de 6 noiembrie 2021, Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, în urma bronhopneumonii, urmată de un șoc septic. La Spitalul de Urgență din Reșița, Petrică Mîțu Stoian a ajuns de la o clinică la care se internase în urmă cu doar câteva zile și unde făcuse un tratament în camera hiperbară.

Rezultatele autopsiei de la acel moment au arătat că plămânii au încetat să mai funcționeze în urma spargerii unui vas de sânge, din cauza unei presiuni prea mari a alimentației cu oxigen. Artistul fusese diagnosticat cu COVID-19 în toamna aceluiași an. Parchetul a deschis în luna noiembrie 2021 un dosar penal în cazul morții artistului, privind infracțiunea de ucidere din culpă.

