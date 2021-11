Avocata familiei Melencu, în scandal aprins cu mama Alexandrei Măceșanu! „Dacă nu îți soliciți probe să îți cauți fata, înseamnă că știi unde e”

In articol:

Miercuri, 24 noiembrie 2021, a avut loc un nou termen ăn dosarul Caracal, la Tribunalul Olt. Spiritele s-au încins rapid, iar nervii nu s-au vărsat pe cel care le-ar fi ucis pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu, ci chiar între familiile îndoliate!

Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, a lansat acuzații dure la adresa Teodorei Măceșanu, mama Alexandrei Măceșanu. Femeia a izbucnit în lacrimi atunci când apărotoarea i-a reproșat că refuză să solicite probe autorităților.

Avocata Carmen Obârșanu, atact direct la adresa Teodorei Măceșanu

Apărătoarea familiei Melencu i-a solicitat magistratului care judecă dosarul Caracal să primească la dosar lista întreagă cu toate apelurile pe care le-a făcut mama Alexandrei Măceșanu în perioada în care nimeni nu a mai știut nimic de fiica sa. Potrivit mărturiilor făcute de Carmen Obârșanu, tânăra nu ar fi fost căutată niciodată de Teodora Măceșanu, aceasta nu ar fi apelat-o nici măcar o singură dată pe fiica sa după ce a fost dată dispărută.

Totodată, avocata vrea să adauge la dosar originalele de la operatorii de telefonie mobilă, fiind singurele documente prin care pot fi verificate toate apelurile făcute de Teodora Măceșanu, însă ele nu pot fi cerute decât de ea, iar ea refuză cu vehemență acest lucru.

Motiv pentru care Carmen Obârșanu a izbucnit și a acuzat-o pe femeie că dacă refuză solicitarea probelor, atunci însemnă că știe unde este și fiica ei.

„Eu vă spun sincer: marele inspector de zonă, marele detectiv de acolo nu știe nimic, de asemenea, asta e, și am verificat în dosar, am găsit o planșă din care rezulta că în luna august a fost format de pe numărul mamei Alexandrei, numărul Alexandrei. Pe listing, apare că Alexandra nu a fost apelată de mama ei niciodată, după dispariție. Și atunci, în fața instanței, am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele de la operatorii de telefonie mobilă și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei, prin apărătorul său, lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și am spus dacă nu îți soliciți probe să îți cauți fata, înseamnă că știi unde e”, a declarat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, conform Gândul.ro.

Cum răspunde avocatul familiei Măceșanu acestor acuzații

Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu, spune că mama Alexandrei a izbucnit în plând când a auzit acuzațiile lui Carmen Obârșanu. Mai mult, aceștia vor ca avocata să fie trasă la răspundere pentru declarațiile făcute.

„A început să plângă și a fost siderată de maniera doamnei avocat, ca și cum ar fi un interlop. S-a autodepășit printr-un comportament nedemn de a fi avocat, nerespectând deontologia profesională ”, a precizat Aurel Moldovan, potrivit sursei menționate anterior.