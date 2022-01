Avocata familiei Melencu, intimidată în tren! Carmen Obârșanu a trecut prin acest episod, după ce a aflat detalii importante din ancheta de la Caracal

In articol:

Recent, Carmen Obârșanu a făcut o serie de declarații cutremurătoare, povestind că în urmă cu ceva timp, aceasta a fost intimidată în tren. Un bărbat ar fi intrat în compartimentul unde se afla, deși acest lucru era strict interzis.

Carmen Obârșanu: „A adus un bărbat străin, mă obliga să doarmă cu mine”

Mai mult decât atât, femeia susține că a trecut prin acest episod, chiar după ce a aflat mai multe detalii importante din dosarul Caracal, ce încă se află în desfășurare.

Nu cu foarte mult timp în urmă, Carmen Obârșanu, avocata familiei Luizei Melencu, a trecut printr-un episod destul de neplăcut, asta pentru că într-o seară, atunci când se afla într-un tren ce aparținea unei companii private pentru a se îndrepta spre Caracal, femeia a fost intimidată de câteva persoane.

Mai precis, Carmen Obârșanu se afla într-un compartiment cu două paturi, iar la un moment dat a dorit să se odihnească, așa că a decis să doarmă. După ceva timp, la câteva ore distanță, în cabina unde se afla avocata a intrat un însoțitor de tren care a venit cu un alt bărbat, obligând-o într-un fel sau altul să îl primească și pe el pentru a dormi în același loc.

Așa cum era de așteptat, Carmen Obârșanu a refuzat vehement, așa că a izbucnit un scandal monstru ce a durat mai bine de jumătate de oră.

Însă, un lucru straniu pe care Carmen Obârșanu l-a sesizat a fost că o femeie care se afla în afara compartimentului a spus despre reprezentanta familiei Melencu că este avocata acestora.

„Am adormit și mă trezisem după ora 12 noaptea, deci depășisem Caransebeșul, cu un însoțitor de tren care a spus că este din alt vagon. A intrat peste mine. A adus un bărbat străin, mă obliga să îl primesc să doarmă cu mine în compartimentul de clasa întâi și am ripostat. L-am dat afară pe individ. A mai venit încă un însoțitor. Scandalul a fost circa jumătate de oră, două reprize de scandal. Țipam la ei. Unul dintre cei doi însoțitori ținea ușa cu piciorul să nu o închid, ca să poată intra acel bărbat în compartiment. O femeie era două cabine mai încolo și îmi făcea semn să tac din gură. Eu le spuneam că îi voi reclama. După jumătate de oră am reușit să închid ușa și am auzit-o pe femeie când spunea unui alt personaj ”asta este avocata de la Caracal”, a declarat Carmen Obârșanu în cadrul unei emisiuni TV.

Telefonul Alexandrei ar fi funcționat mai multe ore după ce a fost răpită

Mai mult decât atât, Carmen Obârșanu susține că a trecut prin acest episod, chiar după ce a aflat mai multe informații din ancheta de la Caracal. Astfel, aceasta a explicat că telefonul Alexandrei Măceșanu ar fi funcționat mai multe ore după ce a fost răpită, iar avocata familiei Melencu este extrem de revoltată pentru faptul că ancheta stagnează și nimeni nu face nimic pentru a rezolva acest caz.

„Momentul în care s-a întâmplat este când am început să aflu mai multe amănunte despre dosar. Este vorba despre un raport de extracție din care rezultă că telefonul Alexandrei a funcționat după răpire. Ore în șir după răpire. S-au primit niște SMS-uri. Deci celula care a prins acest telefon era identificabilă. Însă, pe acest raport de extracție apare un lucru foarte ciudat. Locațiile telefonului Alexandrei, din data de 24 iulie 2019, sunt șterse, sunt ascunse. Telefonul Alexandrei a fost într-o altă locație decât așa-zisa pădure. Dosarul stagnează,însă am la mine presa locală din care rezultă că proxenetismul acolo este în floare legalizat. Este ziarul cu anunțul pentru escorte tinere.”, a mai adăugat Carmen Obârșanu în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Alexandra Măceșanu

