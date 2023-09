Avocata lui Tudor Duma face primele declarații despre tânărul de 19 ani, care se află în arest preventiv! Ce s-ar întâmpla acum, după gratii, cu prietenul lui Vlad Pascu: „El simte”

In articol:

Tudor Duma, zis ”Maru”, tânărul de 19 ani care în urmă cu câteva seri a spart farmacia Spitalului Floreasca și presupus că el este cel care îi vindea substanțe interzise lui Vlad Pascu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Acum, aflat în arestul oamenilor legii, au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora, acesta s-ar afla în sevraj. Totuși, recent, avocata tânărului de 19 ani a ieșit public și a făcut o serie de declarații despre ce se întâmplă, de fapt, cu acesta.

Citește și: Miruna Pascu, mama băiatului care a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai, arestată preventiv! Ce acuzații sunt pe numele ei

Reprezentanta lui Maru a explicat că nu are informații legate despre faptul că tânărul ar fi în sevraj, însă poate spune doar că, în prezent, după ce deja a petrecut timp în arestul poliției, acesta a conștientizat mai bine situația în care se află.

"Eu nu am primit această informație(n.r că ar fi în sevraj). Nu am fost înștiințată nici măcar de familie că acesta s-ar afla într-o stare de sevraj. După o noapte petrecută în stare de reținere, a conștientizat mai bine situația în care se află, pentru că, într-un fel, le-a creat și părinților o stare destul de neplăcută. Există un impact mediatic. El simte această presiune asupra sa",

Ce se întâmplă cu Miruna Pascu, mama autorului tragediei de la 2 Mai

a spus Roxana Popa, avocata lui Maru, scrie antena3.ro

În urmă cu câteva zile au început audierile privind cazul accidentului mortal provocat de Vlad Pascu în stațiunea 2 Mai, însă nu doar tânărul de 19 ani a fost vizat de autorități, ci și părinții acestuia, Miruna și Mihai Pascu, dar și alte persoane.

Citește și: Cum ar fi încercat Miruna Pascu să șantajeze martorii din accidentul de la 2 Mai! Mama lui Vlad Pascu va fi prezentată în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă| EXCLUSIV

În cazul Mirunei Pascu s-a dispus măsura arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile, iar avocata acesteia a făcut o serie de declarații despre situația femeii.

„A dat o declarație, a fost pusă sub urmărire penală. Astăzi nu s-au dat declarații, s-a transmis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Am formulat contestație orala în fața instanței(...) Nimeni nu își dorește să treacă printr-o asemenea situație...toată familia, fostul soț, Mihai Pascu este sub imperiul unei măsuri preventive, Vlad Pascu este arestat, Miruna Pascu este arestată de asemenea. Mai au un copil minor care a rămas singur acasă, e o situație dramatică pentru toată familia. Vă mulțumesc! Vom reveni în cursul zilelor următoare cu un comunicat în care doamna Miruna Pascu își va exprima poziția(...) De ieri dimineață de la ora 06:00 suntem în percheziții domiciliare, au fost activități susținute la dosar, după cum știți”, a explicat avocatul Mirunei Pascu.

Miruna Pascu [Sursa foto: Inquam Photos / George Călin]