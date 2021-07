Avocata Luizei Melencu susține că este terorizată de Gheorghe Dincă

In articol:

Avocata Luizei Melencu susține că Gheorghe Dincă o sună chiar de și 10 ori pe zi și se simte terorizată de criminalul din Caracal.

Astăzi, 20 iulie, a avut loc o înfățișare la procesul deschis de Carmen Obârșanu, avocata Luizei Melencu, anul trecut, pe numele lui Gheorge Dincă.

Avocata susține că telefonul tinerei dispărute ar fi fost furat de criminalul din Caracal și vândut altei persoane. La câteva zile după dispariția fetei, de pe telefonul acesteia, s-ar fi dat peste 100 de apeluri.

Din păcate, bunicul Luizei Melencu și avocata nu au putut ajunge la București, din cauza unor probleme. Însă, aceștia au trimis actele necesare prin fax. Cu toate acestea, Carmen Obârșanu recunoaște că primește extrem de multe apeluri din partea lui Gheorghe Dincă.

Luiza Melencu[Sursa foto: Facebook]

Gheorghe Dincă susține că nu a omorât-o pe Luiza! Ce a spus însă în noiembrie despre tânăra de 17 ani

Chiar dacă a declarat că nu a omorât-o pe Luiza, criminalul spunea, în luna noimebrie, că ar fi ucis-o pe aceasta.

”Pe 14 aprilie, a răpit-o pe Luiza Melencu și a dus-o acasă, unde a agresat-o în repetate rânduri. Ulterior, i-a permis și vecinului său să o agreseze. Trei zile mai târziu, pe 17 aprilie, Gheorghe Dincă a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta l-a refuzat din nou. Criminalul din Caracal a mai mărturisit că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul într-un butoi. „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a menționat la dosar Gheorghe Dincă în declarația citată de Digi24.