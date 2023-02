"Avocatul nu vine la concerte, nu îi place să se afișeze". Saveta Bogdan, dezvăluiri impresionante din viața personală | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita interpretă de muzică populară s-a bucurat de o masă alături de bunele sale prietene și a și muncit de Dragobete, fiind o ocazie perfectă în care să petreacă românește.

Tot cu această ocazie, artista a făcut și câteva dezvăluiri din viața personală. Avocatul care îi este alături nu vine la concertele sale, el preferând să fie mai discret. Nu îi place nici aglomerația și nici să se afișeze în lume.

De-a lungul timpului, presa a speculat multe cu privire la relația Savetei Bogdan cu avocatul, iar adesea s-a scris că acesta ar fi un bărbat tânăr. Cântăreața a lămurit pentru WOWbiz.ro acest aspect și ne-a explicat că nimic din ceea ce s-a spus nu este adevărat. Relația lor are peste două decenii, iar avocatul este apropiat de vârstă cu artista și nu o persoană de 20 de ani așa cum s-a scris adesea.

Saveta Bogdan, petrecere românească de Dragobete

Îndrăgita interpretă de muzică populară s-a bucurat de o petrecere pe cinste de Dragobete.

Artista ne-a dezvăluit ce planuri a avut pentru data de 24 februarie și ne-a spus exact cine îi va fi alături în ziua în care se celebrează iubirea.

Nici concertele nu au lipsit în această zi, căci artista a petrecut și prin multă muncă.

"De Dragobete am avut concerte în Centru Vechi, eu acolo cânt în weekend. Am petrecut alături de colegii mei, alături de câteva prieteni și am stat la masă, am servit una alta, eu am cântat și ne-am simțit foarte bine", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]

Saveta Bogdan vorbește despre avocatul din viața ei

Relația Savetei Bogdan cu iubitul avocat a fost adesea dezbătută în presă, iar de cele mai multe ori s-a scris că ar fi vorba despre un bărbat tânăr, de 20 de ani. Artista ne-a mărturisit că nimic din aceste lucruri nu a fost adevărat. Avocatul din viața Savetei Bogdan este un bărbat apropiat de vârstă, care o respectă și care o sună zilnic.

"Am un avocat, dar îl am de peste 20 de ani. S-a tot scris peste tot că este tânăr. Nu e tânăr, este apropiat de vârsta cu mine, are peste 60 de ani. De 20 de ani tot vorbim. Mă respectă, noi nu stăm împreună pentru că nu avem cum, dar ne sunăm zilnic și mereu mă întreabă ce fac, dacă mi-am băut cafeaua", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Când vine vorba de concertele pe care artista le susține în București, acesta nu este prezent, fiind un bărbat care preferă discreția. Așa s-a întâmplat și de Dragobete, când artista a petrecut alături de câteva prietene, după concert.

"Avocatul nu vine acolo pentru că lui nu îi place să se afișeze în lume. Nu vrea să-l vadă nimeni! El este mai privat așa nu-l interesează să-l vadă lumea, dar da am o combinație cu un avocat", a mai explicat artista, în exclusivitate.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]

Saveta Bogdan, gata să plece la fiica ei în SUA

Artista are planuri mari pentru vara acestui an. Saveta Bogdan plănuiește să plece la fiica sa în SUA, acolo unde va sta câteva luni. I-a promis că îi va amenaja grădina, iar momentan mai trebuie doar să se decidă cu privire la perioada în care se va urca în avion.

"Trebuie să mă duc atunci când este Paștele la ei, practic în mai, iunie, iulie aș vrea să mă duc, dar să vedem că mai și spectacole, am niște spectacole la Roma și mai am lucruri de rezolvat până atunci.

Acolo dacă mă duc, drumul este foarte lung și vreau să mă duc să stau vreo trei luni. Vreau să îi fac grădina fetei mele, pentru că în mai începe să planteze și să amenajeze grădina. Am vorbit cu ea și mi-a zis că în martie sau aprilie la ei încă mai ninge. Ea stă în Wisconsin și la ei atunci încă mai e zăpadă", a explicat Saveta Bogdan.

