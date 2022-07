Aya, posibilă idilă cu Bogdan Mocanu? S-a aflat totul: "Am păstrat legătura" | EXCLUSIV

In articol:

Aya a vorbit, în sfârșit, despre despărțirea de Andrei, la câteva luni de la decizia luată, de comun acord, de a se separa definitiv. Prezentă la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Aya a dezvăluit adevăratele motive pentru care nu a mai rămas în relația cu bărbatul cu care a ieșit de mână de la Puterea dragostei, și cu care avea de gând

Aya, dezvăluiri neașteptate despre fosta relație

să se căsătorească. Aya a povestit cât de multe restricții avea de la Andrei, a recunoscut că nu putea avea un punct de vedere în cuplu, nu se putea comporta așa cum își dorea sau simțea, mai mult, era închisă și nu avea dreptul să vorbească. Aya a ținut să precizeze dacă a existat și o legătură între ea și Cristian Marinescu sau dacă a răspuns avansurilor făcute de Bogdan Mocanu.

Aya a fost mult timp împreună cu Andrei, însă s-au despărțit definitiv. În platoul WOWbiz, Aya și-a deschis sufletul și a dezvăluit detalii mai puțin știute din culisele fostei relații. Tânăra se simte acum liberă, după ce iubitul ei era posesiv și îi limita drepturile.

"Eram total diferiți, nu aveam nicio treabă. Am tot ținut de relație, fiind prima relație, dar asta e. Bine că s-a terminat, chiar sunt foarte bucuroasă. Acum pot să văd viața altfel. Eu înainte eram închisă, nu puteam să trăiesc cum vroiam eu. Nu aveam dreptul de a trăi. Acum mă simt extraordinar de bine și mă bucur că am trecut peste tot. Mi-a fost rău o săptămână, dar după ce mi-am deschis ochii, mi-am dat seama că nu are rost. De ce aș plânge pentru un bărbat? Pot să găsesc o grămadă de bărbați. Fiind într-o relație, nu poți să vezi anumite lucruri, după ce ieși din ea, vezi totul și nu îți mai arde. Nu există suferință. Eu am trecut foarte ușor peste, după ce mi-am dat seama că nu am fost bine unde am fost.", a declarat Aya.

Aya, adevărul despre relația cu Bogdan Mocanu

Aya are pe cineva în viața ei, însă s-a adus vorba și despre Bogdan Mocanu, iar reacția ei ne-a făcut să ne dăm seama că cei doi nu sunt chiar străini. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat, cu adevărat, între ei.

"Când eram la emisiune și a venit el ca și invitat, noi am ținut legătura, nu mai știu cât timp, dar am păstrat-o vreo săptămâna, două. Dacă eu tot eram la emisiune nu puteam să avem ceva, pentru că, de exemplu, dacă mă îndrăgosteam, de bine, de rău, băiatul acela era lângă mine. Bogdan fiind în România, nu aveam cum să avem ceva, iar după ce m-am întors în țară, nu am mai păstrat legătura deloc. Fiecare pe drumul lui. Dacă m-ar suna să ieșim, nu m-aș vedea cu el. I-aș răspunde, am vorbi normal, dar nu cred că ne-am vedea. Acum nu, nu se poate.", a mărturisit Aya, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.