Aya și Andrei de la Puterea Dragostei s-au despărțit?! Cei doi aveau planuri de căsătorie: ”Am plâns după tine și acum realizez...”

Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta! Recent, Andrei de la Puterea Dragostei mărturisea pentru WOWbiz.ro că are de gând s-o ceară în căsătorie pe Aya, iubita lui pe care a cunoscut-o în competiție, însă de puțin timp se pare că au păstrat puțin distanța, cel puțin în mediul online. Cei doi amorezi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, iar pozele au dispărut.

Ba mai mult decât atât, blondina a postat și o fotografie cu un mesaj cu subînțeles: ”

Aya nu-l mai urmărește pe Instagram pe Andrei[Sursa foto: Instagram]

Andrei n-o mai urmărește pe Instagram pe Aya[Sursa foto: Instagram]

Postarea făcută de Aya[Sursa foto: Instagram]

Aya și Mariana de la Puterea Dragostei au plecat în Germania, acolo unde familia blondinei locuiește. Andrei a rămas la București, nu a mers cu cele două în străinătate. Andrei spunea, în urmă cu două zile, la WOWbiz.ro, că nu ei doi nu locuiesc împreună, iar Aya a petrecut ultima perioadă mai mult în străinătate.

„Nu locuim împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună. Ea a stat în Germania în ultima perioadă, dar acum s-a mutat în București, a stat cu Mariana. Am zis să o luăm ușor și dacă totul merge bine și cu cererea, probabil vom face și acest pas”, a mai spus Andrei Luca.

Andrei, despre cererea în căsătorie

Luca Andrei a vorbit în platoul WOWbiz.ro

și despre cererea de căsătorie. Fostul concurent de la Puterea Dragostei mărturisea că nu a cerut-o încă de soție pe Aya, însă are de gând. Rămâne de văzut dacă este vorba doar de o ceartă de cuplu, ori cei doi au hotărât să nu se mai afișeze în mediul online.

„ N-am cerut-o. Să spunem că există și inelul, dar aștept momentul oportun. Aș vrea să fie într-un loc frumos, într-un loc de neuitat. Nu îmi pasă de gura lumii, dar nici nu aș vrea să le dau subiecte. Ne-au acuzat mulți că n-am avea sentimente unul pentru celălalt. Noi am avut o relație de bunul simț în casă. Ne arătăm sentimentele în public cu măsură, așa am fost crescut. Noi am fost naturali și am păstrat o limită de decență”, a mărturisit fostul concurent de la Puterea Dragostei.