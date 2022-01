Aya și Andrei de la Puterea Dragostei s-au împăcat! Dezvăluirea neașteptată făcută de fosta concurentă

In articol:

Între Aya și Andrei există o poveste de dragoste cu scântei, cu multe certuri și împăcări. Cei doi tineri s-au cunoscut la Puterea Dragostei, iar din emisiune au pornit pe același drum. Ba chiar au hotărât să părăsească competiția pentru a putea să-și trăiască povestea de iubire acasă, ferită de ochii curioșilor.

Nu de puține ori au existat certuri și despărțiri în relația lor, dar iată că mereu ajung împreună. Se pare că dragostea ce-i leagă este mai presus de orice, căci nu le stă nimic în cale atunci când este vorba de iubirea lor.

Aya și Andrei s-au împăcat

Acum puțin timp, Aya a fost prezentă în emisiunea Corneliei Ionescu, ”Totul despre Puterea Dragostei”, acolo unde a vorbit despre separarea de Andrei. Asta pentru că între cei doi amorezi a existat o ceartă și o separare. Totuși, se pare că nu pentru mult timp.

„Nu pot spune că ne-am despărțit definitiv. Vorbim aproape în fiecare zi, Andrei vine și mai ieșim. Ne așteptăm la o împăcare. Pur și simplu se întâmplă chestia asta de fiecare dată când ieșim afară. Toată lumea știe că Andrei este foarte gelos. Totul a început după ce am ieșit cu fetele și ne certăm mereu. Am ieșit cu fetele la un suc și a început cearta. Nu am mai vorbit o zi sau două și ne-am dat block, am arhivat toate pozele. Tot am vorbit, ne-am scris de pe alte conturi.”, a declarat Aya la emisiunea ”Totul despre Puterea Dragostei”.

Iată că la câteva zile, minunea s-a produs. Cei doi sunt din nou împreună, așa cum a mărturisit chiar Aya pe contul ei de Instagram.

” Da, mai sunt”, a răspuns Aya, când a fost întrebată dacă mai e cu Andrei.

