Mihaela Radulescu alaturi de fiul ei [Sursa foto: Facebook]

Ayan Schwartzenberg se transformă pe zi ce trece într-un tânăr chipeş, cu mult lipici la fete. Mihaela Rădulescu este mândră de băiatul ei, Ayan, care la cei 15 ani, arată ca un bărbat adevărat, sportul punându-şi amprenta asupra fizicului său. Tânărul studiază în Statele Unite, la o şcoală privată, şi este mare pasionat de sporturi.

Într-o postare pe instagram, vedeta descrie cât de fericită se simte că are un așa fiu.

Pe lângă pozele pe care le postează Mihaela Rădulescu în mediul online şi vorbele frumoase pe care le spune despre fiul ei, Ayan Schwartzenberg are şi propriul cont de Instagram, unde împărtăşeşte cu prietenii virtuali diverse fotografii. Recent, a postat o imagine, unde apare alături de bunica lui, vedeta fiind cea care a făcut poza. „Familia pe primul loc”, a scris Ayan la descrierea fotografiei.

Ayan alaturi de bunica[Sursa foto: Instagram]

Ayan are o iubită

„Ayan are 15 ani și are iubită. Vine acasă și doarme cu ea. Eu tot timpul mi-am făcut filmul asta cu cum o să fiu eu când o să fiu soacra. Am avut un blocaj așa. Că orice mamă responsabilă am întrebat dacă părinții ei știu și dacă o lasă. Mi-a spus că părinții ei nu știu că ea are 18 ani. M-am și trezit mai devreme să mă apuc să le fac micul dejun dimineață, e o situație nouă cu care văd că mă descurc bine. Problemă e că deja suntem la următoarea, mi s-a explicat deja că „mama, m-am cam plictisit”. La vârstă asta are nevoie de experimente și încercări”, a povestit Mihaela Rădulescu la o emisiune tv.