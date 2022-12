Aza a mărturisit! Are sau nu un nou iubit?! Artista a dezvăluit cine este bărbatul misterios care i-a adus un buchet uriaș de trandafiri | EXCLUSIV

In articol:

Aza Gabriela a stârnit o serie de comentarii în mediul online, după ce a primit un buchet uriaș de trandafiri, iar toată lumea s-a întrebat cine i l-a adus în dar și dacă are, cumva, un nou iubit.

Aza Gabriela pare că o duce cât se poate de bine. Senzuala blondină se bucură de succes în carieră, dar și de noroc în dragoste...sau cel puțin la admiratori căci la așa un buchet de flori clar prețuirea este mare. Vedeta a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro și ne-a explicat de la cine a primit imensul buchet de trandafiri roșii care au încins, la propriu, Instagramul.

Aza Gabriela spune totul despre buchetul uriaș de trandafiri

Frumoasa blondină a avut parte de o surpriză pe cinste recent. Aza Gabriela s-a trezit la ușă cu un curier care i-a făcut cu siguranță ziua mai bună când i-a adus un buchet de trandafiri uriaș. Îndrăgita cântăreață ne-a mărturisit că florile vin de la un admirator.

"Eram acasă și m-am trezit cu un curier care mi-a adus buchetul acela uriaș de trandafiri la ușă. Îți dai seama că este de la un băiat care da, probabil mă simpatizează și s-a oferit să îmi dea buchetul de flori", a explicat Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

Aza Gabriela și buchetul uriaș de trandafiri primit de la un admirator [Sursa foto: Instagram]

Cine este bărbatul care i-a trimis florile cântăreței Aza

Artista a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro și le-a spus clar dacă este sau nu într-o relație. Îndrăgita cântăreață recunoaște că momentan nu este nimic serios și nici nu trăiește o poveste ascunsă de iubire.

"Nu este nimic serios, nu am început o nouă relație, momentan eu sunt singură. Pur și simplu, a fost doar un gest frumos, făcut de el pentru mine", a explicat Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

Pentru Crăciun și Revelion, Aza și-a făcut deja planurile. Urmează o petrecere alături de colegii săi, iar în Noaptea dintre Ani categoric vin concertele.

"De Crăciun voi pleca împreună cu echipa mea la Câmpulung. Acolo ne-am luat o cabană și vom petrece Crăciunul împreună, iar de Revelion cel mai probabil voi cânta, însă momentan nu știu sigur unde pentru că avem în plan două orașe și două locații diferite așa că nu știm sigur unde vom ajunge, dar asta clar: voi cânta. Abia aștept să treacă anul acesta și să intru în anul nou", a mai spus vedeta.

Aza Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Aza s-a confruntat cu probleme de sănătate în 2021

Anul 2021 a fost intens pentru artistă. Chiar de ziua ei, Aza a fost în spital din cauza unor probleme de sănătate. Frumoasa blondină ne-a mărturisit, la acel moment, că a considerat că a primit o lecție prin care să fie extrem de atentă la sănătate și să se mai gândească, uneori, la propria persoană.

"Acum mă simt bine, am făcut o criză fix în seara în care am fost externată, în seara în care am venit acasă și a fost neașteptată pentru că fusesem internată în spital și am avut atâtea perfuzii și analize luate și toate cele, dar uite că presupun că o fi fost și ultima și cine știe poate chiar am eliminat piatra de la rinichi.

Tot răul merge spre bine(...) E posibil ca Dumnezeu să-mi fi arătat că contez eu mai mult și că ar trebui să pun sănătatea mai mult pe primul loc și să am grijă de mine pentru că eu nu aveam deloc grijă de mine. Eu nici nu mă gândea să dorm mai mult, să beau mai multe lichide, eram un pic axată mai mult pe carieră, pe viitor, dar uite că starea mea fizică și chiar și psihică nu țin mereu de mine. Trebuie să am și eu grijă să fiu bine", spunea atunci Aza Gabriela, pentru Wowbiz.ro.

