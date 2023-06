Aza, concurentă ”Bravo, ai stil”, de la muzică la defilări: ”Aici, toți sunt cu ochii pe tine”. Cum se înțelege cu celelalte concurente | EXCLUSIV

In articol:

Aza este una din concurentele ”Bravo, ai stil!” sezonul opt. Este artistă de profesie, însă moda și cariera de cântăreață se îmbină perfect, spune ea, iar acesta este și scopul ei în acest concurs, să își dezvolte abilitățile stilistice.

Nu i-a fost ușor să se adapteze în emisiune, asta pentru că așteptările juraților, cât și ale publicului sunt la un nivel înalt, iar teama de a greși este una accentuată, însă Aza spune că a reușit să se integreze într-un final și e hotărâtă să dea tot ce e mai bun, pentru a demonstra că își merită locul din concurs. A fost primită călduros de către celelalte concurente și chiar cere sfaturi de la ele cu privire la ținutele alese.

Aza, de la muzică, la modă

Aza este de fel artistă și a cântat alături de nume mari din industrie. Acum a vrut să încerce o nouă experiență și e gata să cucerească podiumul. Aza ne-a mărturisit cum se simte în competiție și cât de repede s-a adaptat.

"Mi-a fost destul de greu să intru în ritmul ăsta din concurs. Aveam emoții mereu, stăteam mereu stresată, era o agitație continuă. Acum cumva am intrat în ritmul ăsta de căutări și accesorizări. Îmi lipsește tupeul. Am filmat gala și e prima dată când am cântat în concurs. Cumva este diferența aia de vibe. Când sunt cu lumea la evenimente, parcă primesc confirmări, vine lumea la mine. Aici, producția, fetele, m-au văzut că am emoții. Aici sunt doar camere, toată lumea e cu ochii pe tine, așteaptă fiecare să greșești. E o presiune pe tine. Cred că îmi va fi dor de emoțiile astea, după ce voi părăsi această competiție. La cum mă știu eu, cred că voi rezista până la finală.", a declarat Aza.

Aza, acuzată că are stilist din prima săptămână de competiție

Încă de la primele defilări, Aza a fost acuzată că ar avea stilist. Aceasta neagă vehement și susține că se îmbracă singură, fără niciun ajutor. Aza ne-a spus și ce părere are de Iris și cui cere sfaturi în materie de modă.

"Iris e o fată foarte bună. Mă înțeleg foarte bine cu ea. Chiar suntem foarte ok, vorbim, îi mai cer sfaturi înainte să intrăm. Eu oricum mai întreb fetele. Îmi mai vine în cap că nu ar putea să fie sincere, dar eu mă am bine cu toată lumea, decide ce să îmi facă rău. Fiecare își spune părerea, am fost acuzată că am stilist, chiar și juriul mi-a zis. Chestia asta poate vine din vocabularul meu, că nu cunosc termeni de fashion.", a mărturisit Aza, la "Bravo, ai stil! Backstage".

