Aza, confesiuni emoționante în ediția din această seară, la “Bravo, ai stil!”: "Eu nu am încredere în mine deloc, nu mă văd o femeie frumoasă”

În ediția din această seară a show-ului “Bravo, ai stil!”, Aza, una dintre concurentele emisiunii difuzate la Kanal D, va reuși să creeze un adevărat vârtej de emoții în rândul celor din platou. Cu un stil vestimentar desăvârșit și o prezență fermecătoare, tânăra concurentă își va face o apariție memorabilă în platoul “Bravo, ai stil!”, captivând imaginația tuturor prin eleganța și rafinamentul de care dă dovadă, în special datorită decolteului ei îndrăzneț.

Styling-ul îndrăzneț al Azei a fost aplaudat cu entuziasm de către public, într-o atmosferă incendiară. Cu toate acestea, în cadrul ediției din această seară, difuzată imediat după serialul “Melek”, concurenta i-a surprins pe cei din platou cu mărturisiri neașteptate și pline de sinceritate cu privire la încrederea în sine și călătoria sa personală în cadrul competiției.

"Eu nu am încredere în mine deloc, nu mă văd o femeie frumoasă. Tot ce făceam nu era bine, trebuia mai mult…”, a dezvăluit Aza, lăsându-se surprinsă de sentimentele sale interioare.

Cu lacrimi în ochi, ea a povestit cum presiunea de a performa și a satisface așteptările celor din jur au lăsat o urmă de frustrare și nesiguranță în viața ei, dezvăluind totodată nevoia sa profundă de validare și apreciere.

“ Veneam cu rezultate bune acasă si se tot zicea că pot mai mult, că pot mai mult. Eu mă străduiam… Tot nu era bine si iar trebuia mai mult. Niciodată nu am primit un bravo. Sa aud un bravo, mami, bravo, fata mea, ai reușit. În sfârșit ai mers mai departe și poți. Și asta nu am auzit-o niciodată de la părinti. Am trăit cu o frustrare și trăiesc în continuare. Să mă accept așa cum sunt, să accept complimentele de la oameni… eu nu am încredere, îmi lipsește încrederea în mine; de când am venit aici, în această emisiune, mesajele pe care le primesc de la public mă ajută. Cumva, văd o latura a mea pe care acum o descopăr ”,

Raluca Bădulescu a oferit un moment emoționant în timpul ediției, aducându-i cuvinte de încurajare și recunoaștere Azei.

“Îmi doresc din suflet să fii fericită, pentru că meriți. Ești strălucitoare, ești deșteaptă, ești un om foarte bun, foarte cald, lăsând la o parte faptul că ești extrem de frumoasă și de talentată. Meriți, Aza! Îmi pare bine că ești aici ”, spune Raluca Bădulescu.

Momentul emoționant îl veți putea urmări în ediția din această seară a emisiunii “Bravo, ai stil!”, difuzată imediat după serialul turcesc “Melek”, la Kanal D!