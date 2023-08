Aza Gabriela, gata să se mute în casă nouă: "Am avut mari emoții, eram nerăbdătoare". Artista vine cu detalii exclusive din relația cu iubitul misterios | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Aza Gabriela, vara acestui an a adus experiențe și proiecte care mai de care mai speciale, dar și vacanțe în locuri de vis.

În dragoste și în carieră lucrurile merg cât se poate de bine, iar recent a primit și cheile de la noul său apartament.

Pe lângă participarea la "Bravo, ai stil", Aza Gabriela a avut o mulțime de proiecte și spune că lucrurile s-au legat perfect în acest an. Frumoasa blondină este extrem de mândră și recunoscătoare pentru tot ce i s-a întâmplat, iar în cursul toamnei urmează să vină cu noi piese și proiecte.

Totuși, Aza se pregătește și pentru amenajarea noului său apartament, locuință în care nu știe încă dacă se va muta, tocmai pentru că a văzut-o și ca pe o investiție. Vedeta urmează să înceapă amenajarea apartamentului, însă până atunci a pornit într-o vacanță romantică cu iubitul ei, tocmai pentru a aniversa ziua acestuia.

Aza Gabriela, emoționată după ce și-a achiziționat noul apartament

Noul apartament al artistei urmează să fie amenajat după gusturile și preferințele sale, iar mai apoi va decide dacă se mută sau nu în el. Când l-a achiziționat, Aza a privit imobilul și ca pe o investiție așa că nu este sigură că ea va fi cea care va locui acolo.

"Apartamentul acesta când l-am luat îl luasem pentru mine și pentru o viitoare investiție, de ce nu?! Adică nu am fost atât de sigură dacă chiar mă mut eu sau poate fi o investiție. Însă, am muncit pentru el și m-au ajutat și părinții mei, cărora le sunt recunoscătoare pentru treaba asta, că m-au ajutat și au fost alături de mine.

Acum, muncesc în continuare, îmi strâng banii ca să pot să-l amenajez, dar nu știu dacă chiar mă voi muta în el. Momentan vreau să-l văd gata și rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe", a povestit Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

Artista nu a mers singură să ia în primire locuința, sora ei fiind cea care a însoțit-o. Momentul a fost unul cât se poate de emoționant, mai ales că vedeta a așteptat mai mult timp ca blocul să fie gata.

"Am avut emoții, eram nerăbdătoare să iau cheia aia pentru că o aștept de un an și ceva. Am crezut că nu se mai termină, eram nerăbdătoare sinceră să fiu și a venit și sora mea. Am luat cheia amândouă, ea a fost alături de mine", a mai adăugat frumoasa blondină, în exclusivitate.

Ce planuri și-a făcut Aza Gabriela pentru toamnă

Vedeta a avut o vară plină. Aza a intrat în competiția "Bravo, ai stil", s-a bucurat de vacanțe superbe și mai ales de concerte. După un program aglomerat în sezonul estival, se pare că toamna vine cu și mai mari surprize.

Îndrăgita cântăreață este gata să se lanseze în noi proiecte și pregătește o serie de surprize pentru fani. Artista are mai multe clipuri și piese pe care abia așteaptă să le lanseze și care, după cum spune chiar ea, vor fi o adevărată surpriză pentru fani.

"Mă pregătesc pentru o lansare, este vorba despre o piesă nouă, un videoclip total diferit față de cele scoase până acum și simt că treaba se îmbunătățește de la o zi la alta. Pot spune că eu chiar vorbeam cu mama zilele trecute despre faptul că anul acesta a fost foarte productiv și cu niște rezultate foarte bune", a mai precizat Aza Gabriela.

Aza Gabriela, detalii din relația cu iubitul misterios

Anul 2023 nu a adus doar realizări profesionale pentru Aza Gabriela, ci și surprize în plan sentimental. Vedeta are o nouă relație, iar iubitul misterios este exact bărbatul de care avea nevoie.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, artista a povestit că totul decurge cât se poate de bine, cei doi îndrăgostiți sunt fericiți și au deja planificată o nouă vacanță, de ziua lui.

"În dragoste este la fel de bine. Se avansează, suntem bine, suntem sănătoși, fericiți și am liniștea de care chiar aveam nevoie. Am susținere și suntem foarte bine. Plecăm în vacanță, iar după gata am zis că vreau să mă pun pe treabă, pentru că în ultimul timp am tot plecat. Așa este la începutul dragostei, tot pleci", a mai dezvăluit frumoasa blondină, pentru WOWbiz.ro.

