Aza Gabriela, mai fericită ca niciodată! Artista ne-a spus toate detaliile despre noul iubit! Cine este bărbatul care i-a furat inima și de ce păstrează totul secret | EXCLUSIV

Pentru Aza Gabriela anul 2023 pare că a adus lucruri extrem de bune. După ce i-a apărut o inimioară în ceașca de cafea, artista a avut parte de numeroase surprize și i-a surâs inclusiv norocul în dragoste.

Frumoasa cântăreață se bucură de o nouă poveste de iubire, iar WOWbiz.ro are toate detaliile.

A răsărit soarele pe strada artistei și strălucește cât se poate de bine, căci sexy blondina este mai fericită ca niciodată. Frumoasa artistă și-a găsit dragostea în brațele unui afacerist, iar înainte să fie iubiți, cei doi au fost chiar buni prieteni. Vedeta ne-a povestit cum s-au cunoscut și cum a început totul!

Aza Gabriela, o nouă poveste de iubire

Artista se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, Aza a recunoscut că iubește și deși preferă să își țină relația departe de ochii curioșilor și de lumina reflectoarelor, blondina a mărturisit că este fericită și liniștită alături de bărbatul care i-a furat inima.

"Noi am fost prieteni acum vreo doi ani și vorbeam cam orice. Eram prieteni buni și acum relația a avansat cumva și s-a ajuns la o altfel de relație. Nu ne-am așteptat, oricum ne înțelegeam super bine, dar nu credeam că vom ajunge să formăm un cuplu.

Sunt super fericită, pot spune că nici eu nu m-am aștept să se ajungă la aceste sentimente destul de puternice unul pentru celălalt. Avem și planuri de viitor, la modul să ne mutăm împreună și nu numai de mutat cred că vom face și un bussines împreună. Sunt super liniștită, asta pot să spun din toată inima și simt că este omul alături de care văd un viitor fericit și liniștit", a mărturisit Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

Cine este noul iubit al artistei

Frumoasa cântăreață și noul iubit au preferat să își trăiască dragostea departe de lumina reflectoarelor, însă ne-a dezvăluit că este vorba despre un afacerist și chiar o persoană obișnuită cu viața publică. Când vor simți că a venit momentul lor, Aza și noul iubit le vor dezvălui totul fanilor.

"Este un om de afaceri, este cumva și o persoana publică, dar asta se va dezvălui când vom simți și noi să punem pe online. Momentan noi suntem super ok așa. Vrem să afișăm, dar momentan cred că nu e cazul și oricum nu ne ține pe noi o postare", a mai adăugat ea.

Aza Gabriela, planuri mari în carieră

Vedeta se bucură de mult succes cu noua piesă și are planuri în ceea ce privește carieră. Au început evenimentele așa că programul ei este din ce în ce mai aglomerat.

"Au început evenimentele, piesa pe care am lansat-o văd că încă urcă. Mai am ceva planuri și proiecte noi, vom mai lansa o piesă și vin cât mai multe evenimente și campanii. Totul merge neașteptat de bine", ne-a mai spus ea.

Recent, Aza a lansat o nouă piesă și a trecut ușor de la muzica de petrecere la pop, însă fanii au fost extrem de bucuroși și au primit cu multă veselia schimbarea, dar și hit-ul care a rupt pe Tik-Tok.

"Din ce am văzut eu, au fost reacții destul de bune. Nu m-am așteptat pentru că eu eram mai mult pe muzica de petrecere și încă mai am niște piese foarte mișto în stilul acesta, dar sunt nelansate. A fost o primire destul de frumoasă și cred că nu se aștepta foarte multă lume să fac schimbarea aceasta destul de radicală pentru că eu nu am mai scos piese pop până acum", ne-a povestit ea în trecut.

