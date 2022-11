Azaleea Necula, totul despre colaborarea cu Dan Negru! Actrița povestește ce se întâmplă în spatele camerelor și cum a impresionat-o celebrul prezentator | EXCLUSIV

In articol:

Dan Negru este o adevărată inspirație pentru tânăra actriță, care are mereu ceva de învățat de la el.

Azaleea s-a alăturat emisiunii Tu urmezi, acolo unde pune întrebările de beauty.

Frumoasa bruneta a intrat în lumea teatrului de la 5 ani și se bucură că poate să facă doar ceea ce îi place. Vedeta e virală pe Tik-Tok, celebră pe Instagram și a început și cariera pe micul ecran, iar dincolo de toate acestea, își mai desfășoară activitate și în lumea teatrului.

Azaleea s-a alăturat emisiunii "Tu urmezi", realizată de Dan Negru așa că le-a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro totul despre colaborarea dintre ei și lecțiile pe care le-a învățat de la celebrul prezentator.

Azaleea Necula și-a început drumul în teatru de la 5 ani

Frumoasa brunetă a dezvăluit că și-a început cariera în actorie de la 5 ani, iar în prezent în viața ei este o combinație între social – media, televiziune și teatru.

"Fac asta de la 5 ani și nu m-aș vedea făcând altceva. Este exact cum ai spus și tu, online, televiziune, teatru, film, dar cel mai mult îmi place să fac film. Acum mă vedeți la Tu urmezi și cumva televiziunea e nouă pentru mine, dar mi-ar plăcea să merg mai departe.

Eu adresa întrebarea de Beauty. Inițial m-am dus pentru social – media și producătoarea m-a propus pentru beauty și îmi place", a povestit Azaleea Necula pentru WOWbiz.ro.

Azaleea Necula [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Azaleea Necula despre colaborarea cu Dan Negru

Azaleea Necula s-a alăturat emisiunii Tu urmezi, prezentată de Dan Negru la Kanal D. Tânăra actriță învață foarte multe lucruri alături de celebrul prezentator și ne-a dezvăluit cum a ajutat-o Dan Negru atunci când a avut prima ei bâlbă.

"Învăț foarte multe de la el. Uite, data trecută când am filmat am avut prima mea bâlbă și m-am panicat foarte tare așa că evident am reluat. Totul a fost în regulă apoi și am învățat și extrem de mult de la el. Mi-a explicat cum ar trebuit să fac și învăț de fiecare dată ceva nou de la el", a mărturisit ea.

Vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa lui Dan Negru și spune că deși era convinsă că este un om bun, când l-a cunoscut a remarcat că este chiar dincolo de așteptări.

"Nu știu dacă să spun că m-a uimit... mă așteptam să fie un om bun, dar mulți mă întreabă cum este el în realitate. Este un om foarte bun, foarte cald și mărinimos", a mai adăugat ea.

Azaleea Necula [Sursa foto: Captură YouTube]

Suma fabuloasă pe care Azaleea Necula o câștigă din Tik-Tok

Azaleea Necula a vorbit, în premieră, despre sumele pe care le câștigă din Tik-Tok. Vedeta din mediul online a dezvăluit cât a făcut cel mai mult într-o lună și spune că toate aceste câștiguri diferă în funcție de fiecare lună.

"Eu asta fac ca job de bază. Sunt foarte mulțumită! Nu știu la ce ne raportăm, dar eu pot să mă întrețin și sunt foarte fericită cu chestia asta.

E o diferență pentru că nu mă întrețin doar din social – media, e o combinație între social – media, film și teatru, dar mi se pare o meserie actuală foarte foarte bună.

În ceea ce privește veniturile, depinde foarte mult de lună. De exemplu, dacă vorbim de Tik-Tok, am avut luni în care am făcut peste 10.000 de euro, dar nu este ceva constant, depinde foarte mult și sunt mai multe domenii", a mărturisit Azaleea Necula, în exclusivitate.

