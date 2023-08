„Azi este despre tine” Anca Țurcașiu îl sărbătorește pe cel mai important bărbat din viața ei! Urarea emoționantă pe care i-a făcut-o actrița: „Te iubesc”

In articol:

Anca Țurcașiu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde le arată fanilor ei tot ce face în perioada pe care și-o petrece pe litoralul românesc, căci va ține spectacole pe plajă pâna la sfârșitul sezonului estival.

Astăzi, actrița a revenit în fața urmăritorilor ei cu o postare înduioșătoare, făcându-i o adevărată declarație de iubire fiului ei din căsnicia anterioară, care își sărbătorește astăzi ziua de nume.

Anca Țurcașiu i-a transmis un mesaj înduioșător fiului ei

Fanii Ancăi Țurcașiu s-au obișnuit deja cu fotografiile în care aceasta apare la brațul fiului ei, Alexandru, pe care nu ezită niciodată să le facă publice. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, își sărbătorește astăzi ziua de nume, iar mama lui i-a făcut o urare extrem de specială pe rețelele de socializare. Actrița este foarte mândră de fiul ei și nu se sfiește niciodată să îi spună acestuia cât de mult înseamnă pentru ea, lucru pe care l-a făcut și în această zi deosebită.

„Azi este despre tine, iubirea mea, pentru că ți-am pus și un nume de sfânt: ALEXANDRU. TE IUBESC! La mulți ani!”, a scris Anca Țurcașiu, în postarea sa de pe Facebook.

Fiul Ancăi Țurcașiu își sărbătorește astăzi ziua de nume [Sursa foto: Facebook]

Cum a schimbat-o divorțul pe Anca Țurcașiu

Celebra actriță și tatăl fiului ei au divorțat în urmă cu 3 ani, însă Anca Țurcașiu nu a vorbit, până acum, despre urmele adânci pe care separarea de fostul soț le-a lăsat în sufletul ei.

În mediul online, vedeta a povestit, recent, că a trăit un șoc emoțional puternic atunci când s-a despărțit de tatăl lui Alexandru, însă, în ultimii ani, a reușit să se reinventeze și să devină o femeie mult mai puternică. De asemenea, vedeta le-a oferit și câteva sfaturi fanilor ei care, poate, trec prin același lucru, îndemnându-i să nu piardă timpul și să fie foarte atenți la alegerile pe care le fac.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața, am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie! Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți! Nu pierdeți TIMPUL! Cel mai prețios dar.... Vă îmbrățișez! Noapte bună! AVEȚI GRIJĂ DE VOI!”, a transmis Anca Țurcașiu pe contul ei oficial de Instagram.