„Bă frate, nu mai pretinde" Fratele adolescentei ucise în Mangalia îi dă replica tânărului care susține că avea o relație cu Alina. Care este, de fapt, adevărul din spatele declarațiilor șocante, făcute de Casian

Fratele fetei ucise în Mangalia, de cea mai bună prietenă, a izbucnit, la scurt timp după ce în spațiul public un tânăr, presupus prieten al Alinei, a făcut o serie de mărturisiri șocante, cum că el ar fi fost, de fapt, cel care avea o relație cu adolescenta.

Casian a declarat că el era iubitul Alinei, tânăra ucisă în camera unui hotel de pe litoralul românesc. Deși, inițial, Sergiu afirma că el și Alina formau un cuplu și aveau planuri de viitor, acum un alt adolescent apare în peisaj. Casian a mărturisit că el și Alina Elena se vedeau de câte ori revenea în România, dat fiind faptul că muncește în străinătate.

Fratele Alinei neagă o posibilă relație între adolescentă și Casian

Declarațiile halucinante, făcute după înmormântarea Alinei, i-a făcut pe apropiații acesteia să răbufnească. Fratele adolescentei ucise a ținut să sublinieze care este, de fapt, adevărul, după ce un tânăr, pe nume Casian, a dezvăluit că avea o relație cu victima crimei din Mangalia.

Casian a transmis că ținea în permanență legătura cu Alina, ba chiar fata îi povestise tot ceea ce se întâmpla între ea și prietena ei la mare, acolo unde lucrau ca și cameriste.

„Am ținut legătura, iar în aprilie am venit iar acasă și cam asta a fost. Pe 15 mai am plecat în Luxemburg și eu am insistat, știa ce fel de persoană responsabilă sunt, că am grijă de ea și că o iubesc să meargă cu mine acolo.

Și ea mi-a zis că nu vrea să meargă că merge cu prietena ei la mare. Prima dată mie mi-a zis că se duce la Mamaia, dar după s-a dus în Mangalia. Totul era frumos între noi”, a spus tânărul, pentru Știrile Kanal D.

Mai mult, el spune că abia după moartea Alinei a aflat că adolescenta avea, de fapt, pe altcineva. Este vorba despre Sergiu, tânărul din Republica Moldova, cel despre care se credea până acum că este iubitul Alinei.

Sergiu și Alina ar fi avut o relație, însă Casian spune că iubita lui nu i-a recunoscut niciodată că mai există un alt bărbat în viața ei. Tot Casian a mărturisit că el și Alina comunicau prin mesaje și apeluri zilnic.

„Am aflat și eu zilele astea că ea era cu altcineva. Noi vorbeam des, ea își dedica tot timpul mie și mi-a spus într-o zi că se duce la ziua unui prieten din Republica Moldova. Toată lumea din Vaslui și din împrejurimi mă știu când eu mă întâlneam cu ei în oraș, Alina era în dreapta mea în mașină. Mi-am cumpărat mie o verighetă, ei o verighetă, un lănțișor și o pereche de cercei, toate de aur”, a declarat Casian.

Fratele fetei ucise de cea mai bună prietenă neagă, însă, această relație. Ionuț Ciobanu spune că tânărul Casian a inventat totul și că, de fapt, Alina nu a mai vorbit cu el de doi ani, iar totul ar putea fi dovedit.

Ionuț afirmă că are acces la telefonul surorii sale și la contul de Facebook și că Alina Elena nu dorea nimic de la Casian, ultima lor conversație fiind la sfârșitul lunii aprilie. De atunci, tânăra nu i-ar mai fi răspuns absolut deloc.

„Am contul ei de Facebook și am văzut că ultima ei conversație a fost în 2021”, spune fratele Alinei pe Facebook.

Sora Alinei are și ea o părere în acest caz. Tânăra spune că nimic nu este adevărat și că Alina și Casian nu au fost niciodată împreună.

„Nu a fost niciodată iubitul ei. Își dorește sa fie vedeta de pe urma dramei pe care noi, familia Alinei, o trăim. Acest Casian a jucat teatru”, a scris aceasta, în mai multe comentarii pe Facebook.